Украинские ветераны поддержат Александра Усика в 'Битве за свет'

Поддержать Александра Усика во время боя с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде отправились около 30 украинских ветеранов.

Об этом говорится в официальном telegram-канале ДТЭК.

Среди ветеранов вернувшиеся на свои рабочие места с фронта шахтеры и энергетики ДТЭК металлурги и горняки "Метинвеста" и защитники Мариуполя в рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

Напомним, совместная кампания #БитваЗаСвіт Олександра Усика и ДТЭК – акцентировать внимание международного сообщества на критическом положении энергетического сектора Украины и призвать к срочной технической помощи для всех украинских энергетических компаний, пострадавших в результате обстрелов, к следующей зиме.