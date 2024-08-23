'Украинские вертолеты' взяли под финансовую опеку 14 полных сирот Героев ВСУ

По призыву президента Украины о помощи ветеранам компания "Украинские вертолеты" взяла под финансовую опеку 14 детей из Киевщины – полных сирот Героев ВСУ.

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Совместно с Киевской областной военной администрацией и территориальными общинами Киевщины, недавно созданный " Центр поддержки участников боевых действий и членов семей погибших", являющийся подразделением компании " Украинские вертолеты", начинает масштабный социальный проект поддержки детей-сирот погибших Защитников, взяв под – полных сирот. Работники Центра будут ежемесячно заниматься потребностями этих детей.

Сегодня в книжном магазине " Сияние книги" сотрудники центра передали им подарки на сумму более 40 000 грн на ребенка. Каждая из них лично выбирала необходимые вещи по своему вкусу – планшеты, компьютеры, письменный стол, наушники, одежду, обувь, школьные принадлежности.

Вручение прошло в дружеской атмосфере, дети общались, выбирали книги, которые затем приобрели для них, и лакомились угощениями. Затем они вместе с сопровождающими посетили Государственный музей авиации Украины им. А. К. Антонова и Музей истории Национального Авиационного Университета, где ко Дню Государственного Флага Украины развернули украинский флаг как символ борьбы и непокоренности.

"Мы должны помнить какой ценой Вооруженным силам Украины удается удерживать мирное небо над нашими домами. Опека детей погибших Героев ВСУ должна быть обязательной для ответственного бизнеса", – прокомментировал мероприятие руководитель " Центра поддержки участников боевых действий и членов семей погибших", являющийся подразделением компании " Украинские вертолеты", Евгений Тимошенко.

"Киевская ОГА поддерживает социально-ответственный бизнес, который помогает детям погибших воинов и детям-сиротам, нуждающимся в особом внимании. Большое количество детей сейчас, кроме гуманитарной и материальной помощи, нуждаются и в моральной, психологической поддержке, особенно те, кто переживает травму потери. Очень важно, что наряду с государственными программами, частные компании оказывают помощь украинским малышам, которые потеряли своих самых родных, защищавших Украину", – отметила директор департамента образования и науки Киевской ОГА Ярослава Тростянская.

С начала полномасштабного вторжения компания "Украинские вертолеты" перечислила более 145 млн. грн. в помощь украинской армии. Также авиакомпания занимается семьями погибших сотрудников и уже выплатила каждой семье единовременную материальную помощь на общую сумму 42,9 млн гривен, а каждому несовершеннолетнему ребенку ежемесячное пособие в размере 100 000 грн к их 18-летию. А недавно созданный "Центр поддержки участникам боевых действий и членов семей погибших" от авиакомпании "Украинские вертолеты" за месяц деятельности уже оказал помощь в оперативном врачебном вмешательстве, реабилитации и оздоровлении 9 ветеранам ВСУ.