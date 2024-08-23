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"Украинские вертолеты" взяли под финансовую опеку 14 полных сирот Героев ВСУ

Глеб Иванов
Общество
2 минуты
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'Украинские вертолеты' взяли под финансовую опеку 14 полных сирот Героев ВСУ

По призыву президента Украины о помощи ветеранам компания "Украинские вертолеты" взяла под финансовую опеку 14 детей из Киевщины – полных сирот Героев ВСУ.

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Совместно с Киевской областной военной администрацией и территориальными общинами Киевщины, недавно созданный " Центр поддержки участников боевых действий и членов семей погибших", являющийся подразделением компании " Украинские вертолеты", начинает масштабный социальный проект поддержки детей-сирот погибших Защитников, взяв под – полных сирот. Работники Центра будут ежемесячно заниматься потребностями этих детей.

Сегодня в книжном магазине " Сияние книги" сотрудники центра передали им подарки на сумму более 40 000 грн на ребенка. Каждая из них лично выбирала необходимые вещи по своему вкусу – планшеты, компьютеры, письменный стол, наушники, одежду, обувь, школьные принадлежности.

"Украинские вертолеты" взяли под финансовую опеку 14 полных сирот Героев ВСУ

Вручение прошло в дружеской атмосфере, дети общались, выбирали книги, которые затем приобрели для них, и лакомились угощениями. Затем они вместе с сопровождающими посетили Государственный музей авиации Украины им. А. К. Антонова и Музей истории Национального Авиационного Университета, где ко Дню Государственного Флага Украины развернули украинский флаг как символ борьбы и непокоренности.

"Украинские вертолеты" взяли под финансовую опеку 14 полных сирот Героев ВСУ

"Мы должны помнить какой ценой Вооруженным силам Украины удается удерживать мирное небо над нашими домами. Опека детей погибших Героев ВСУ должна быть обязательной для ответственного бизнеса", – прокомментировал мероприятие руководитель " Центра поддержки участников боевых действий и членов семей погибших", являющийся подразделением компании " Украинские вертолеты", Евгений Тимошенко.

"Украинские вертолеты" взяли под финансовую опеку 14 полных сирот Героев ВСУ

"Киевская ОГА поддерживает социально-ответственный бизнес, который помогает детям погибших воинов и детям-сиротам, нуждающимся в особом внимании. Большое количество детей сейчас, кроме гуманитарной и материальной помощи, нуждаются и в моральной, психологической поддержке, особенно те, кто переживает травму потери. Очень важно, что наряду с государственными программами, частные компании оказывают помощь украинским малышам, которые потеряли своих самых родных, защищавших Украину", – отметила директор департамента образования и науки Киевской ОГА Ярослава Тростянская.

С начала полномасштабного вторжения компания "Украинские вертолеты" перечислила более 145 млн. грн. в помощь украинской армии. Также авиакомпания занимается семьями погибших сотрудников и уже выплатила каждой семье единовременную материальную помощь на общую сумму 42,9 млн гривен, а каждому несовершеннолетнему ребенку ежемесячное пособие в размере 100 000 грн к их 18-летию. А недавно созданный "Центр поддержки участникам боевых действий и членов семей погибших" от авиакомпании "Украинские вертолеты" за месяц деятельности уже оказал помощь в оперативном врачебном вмешательстве, реабилитации и оздоровлении 9 ветеранам ВСУ.