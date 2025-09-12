'Украинские вертолеты' подарили детям павших Героев праздник эмоций и традиций

Авиакомпания "Украинские вертолеты" в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово организовала для детей павших Защитников и Защитниц фольклорный праздник, наполненный народными традициями, подарками и угощениями. Дети получили не только незабываемые впечатления и новые знания, но и подарочные сертификаты на 10 000 грн, за которые можно приобрести необходимые товары для обучения или для быта.

"Для авиакомпании "Украинские вертолеты" чрезвычайно важно, чтобы дети погибших воинов, имели не только финансовую поддержку, но и чувствовали нашу искреннюю заботу и попечение. Именно поэтому мы создаем для них пространство для радости и развития. Такой фольклорный праздник в Пирогово – это не просто досуг. Это возможность открыть для детей двери в мир украинских традиций, подарить им незабываемые мгновения общения и единства", – отметил Председатель Совета директоров авиакомпании "Украинские вертолеты" Владимир Ткаченко.

На празднике дети были не просто зрителями, но и участниками колоритного действа. Особый восторг вызвали мастер-классы по народному искусству. Дети собственноручно создавали куклы-мотанки, дидухи, расписывали предметы быта Самчиковкой, а в технике Выбойка – специальными деревянными штампами наносили узоры на полотняные сумки.

"Мне очень понравились творческие мастер-классы. Принял участие во всех! Плел дидухи и даже делал куклу-мотанку. Я узнал, что они с давних времен являются оберегами для украинцев. Берегут наш народ от злых духов и придают людям сил. А еще я наносил специальными штампами различные узоры на сумку и разрисовывал деревянную дощечку разноцветными красками", – поделился своими впечатлениями Тимофей, который приехал на праздник из Белой Церкви.

Изюминкой праздника стали зажигательная зарядка и яркий концерт, на котором выступали заслуженная артистка Украины, певица и волонтер Анжелика Рудницкая, а также невероятная фольклорная группа "GG ГуляйГород". Музыка, танцы и искренние песни подарили море эмоций и ощущение единства. А угощение традиционными блюдами украинской кухни придали всем сил и энергии.

Дети с восторгом гуляли по музею под открытым небом, где воочию увидели старинные хаты, церкви, часовни и ветряки, привезенные из разных уголков Украины. Некоторым памятникам – более 400 лет! Посетители с интересом рассматривали древние экспонаты и внимательно слушали рассказы о том, как жили наши предки, какие обычаи и традиции берегли. Дети с сияющими глазами, новыми знаниями, собственноручно созданными поделками и приятными подарками поехали по домам. Но главное – с чувством радости, единства и веры в будущее.

Для "Украинских вертолетов" забота о детях павших воинов стала доброй традицией. В начале 2025 года авиакомпания инициировала создание благотворительной платформы "Детям наших Защитников" , которая призвана объединить социально-ответственный бизнес вокруг важнейшей миссии – помочь детям, которые из-за войны остались без родителей. К проекту, который реализуется в партнерстве с Министерством по делам ветеранов, Государственной службой Украины по делам детей и Международной торговой палатой (ICC Ukraine), присоединилось более 80 больших и малых бизнесов, которые заботятся о таких детях в разных областях.

"Украинские вертолеты" взяли под свою финансовую опеку 41 ребенка погибших воинов из Киева и Киевской области. Ежемесячно они получают помощь на сумму 10 000 гривен. Авиакомпания покупает на эти средства то, что заказывают подопечные: одежду, обувь, бытовую технику и все необходимое для обучения и отдыха. А также организует различные познавательно-развлекательные мероприятия, что делает обычные будни ярче.

Авиакомпания поддерживает не только семьи павших Защитников, а также укрепляет необходимой техникой и оборудованием Силы обороны Украины и помогает ветеранам с реабилитацией. На эти цели с начала полномасштабного вторжения "Украинские вертолеты" направили 303 млн гривен.