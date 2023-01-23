Украинские студенты завоевали 6 медалей на Всемирной зимней Универсиаде в США

6 медалей завоевала студенческая сборная Украины на ХХХІ Всемирной зимней Универсиаде, которая с 11 по 22 января проходила в Лейк-Плэсиде, США.

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В этом маленьком поселке в штате Нью-Йорк живет всего 2600 человек, но при этом есть инфраструктура для занятий практически любым зимним видом спорта. Здесь проходили соревнования двух Олимпиад – в 1932 и 1980 годах. И вот теперь в Лейк-Плэсиде собралось полторы тысячи лучших спортсменов-студентов из 43 стран и 540 университетов, чтобы разыграть 86 комплектов наград в 12 видах спорта.

Украина была представлена в восьми из них: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, сноубординг, фигурное катание, хоккей и шорт-трек. В составе команды было 60 спортсменов из 22 вузов (20 украинских и 2 зарубежных – в США и Польше).

Результат сборной – 1 золотая, 1 серебряная и 4 бронзовые медали.

"Учитывая войну, условия подготовки и чрезвычайно долгую дорогу в США, куда наши студенты добирались двое суток – это, несомненно, успешный результат", – говорит руководитель украинской делегации, глава Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины Вадим Стеценко.

Стеценко считает, что можно считать победой, что в столь трудное для страны время они смогли собрать и организовать участие наших студентов во Всемирной зимней Универсиаде.

"Представители разных видов спорта находились в разных местах, в том числе и за рубежом. Поэтому состав окончательно был сформирован совместно с университетами и федерациями по зимним видам спорта фактически в начале декабря. Готовились по-разному: некоторые виды спорта в Европе, некоторые - в Украине, в Сянках на Львовщине, а хоккеисты провели подготовку в Канаде.Спасибо всем, кто помогал, болел. Также отдельное спасибо – министру образования и науки Украины Сергею Шкарлету за постоянную поддержку студенческого и ученического спорта", – отметил Вадим Стеценко.

Первую медаль Универсиады Украины принесли биатлонисты Юлия Огородная и Степан Кинаш. Они стали бронзовыми призерами в одиночной смешанной эстафете. Даже несмотря на штрафной круг, вперед они пропустили только команды из Чехии и Франции. Для Юлии Городной эта медаль стала первой в карьере на международных стартах.

"Мы очень счастливы! Эта медаль добавляет мотивации на будущее. Спасибо всем за поддержку. Украина, мы с тобой!", – отметил Степан Кинаш.

Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк стали бронзовыми призерами в командных соревнованиях по лыжному двоеборью. Их медаль стала первой в истории этого вида спорта для Украины на Универсиадах.

Заявку на успех ребята сделали уже на трамплине, выполнив прыжки соответственно на 86,5 и 86 метров. И защитили свое третье место на лыжне, не дав шансов соперникам догнать их.

Биатлонист Дмитрий Грущак финишировал вторым в гонке преследования на 12,5 км. Стартовав с седьмой позиции, Грущак благодаря меткой стрельбе и быстрому ходу вырвался в лидеры. Перед заключительным огневым рубежом он шел первым, но промахнулся однажды, тогда как американец Бьорн Вестервельт отстрелялся чисто и в итоге завоевал золото. У украинца – серебро.

"Эту медаль хочется посвятить всем тем украинцам, которые не сдаются. От военных до тех людей, которые пытаются как-то помочь, которые спонсируют все эти сборы на дроны или тому подобное, даже на те же теплые носки на зиму. Всем спасибо!", – заметил Дмитрий Грущак.

Дмитрий отметил, что серебряная награда далась ему нелегко. Он пытается в своем деле показать своим примером, что мы победим. И нам осталось только немного потерпеть, и будет все у нас хорошо. Слава Украине!

"Гонка была испытанием для меня, потому что смена часовых поясов дала о себе знать: и в физическом плане было тяжело, и в стрелковом", – сказал биатлонист.

Золотую же награду для Украины в предпоследний день соревнований завоевал сноубордист Михаил Харук, торжествовавший в гигантском параллельном слаломе.

"Конечно, я очень доволен, все сложилось как нельзя лучше. Все заезды прошел безо всяких ошибок. Квалификацию удалось выиграть, это также способствовало моей победе. Несколько дней перед стартом волновался, но сумел волнение преодолеть. Это называется украинским духом. Спасибо всем, кто меня поддерживал, нашему замечательному Государству, своему тренеру, родителям, всем близким. Слава Украине!", – рассказал чемпион.

"На десерт", под самую церемонию закрытия, сноубордисты добыли в борьбе еще и две бронзы в параллельном слаломе.

Михаил Харук, как и накануне, показал лучшее время в квалификации, уверенно победил австрийца в 1/8 финала, чеха – в четвертьфинале, лидировал в полуфинале, но допустил маленькую ошибку незадолго до финиша и пропустил в финал еще одного австрийца. В бронзовом заезде он реабилитировался и одолел японца!

Надежда Гапатин в 1/8 и в 1/4 победила двух швейцарок, но в полуфинале совсем чуть-чуть – лишь 0,17с – проиграла первой сеяной после квалификации австрийцы. В "малом финале" разыгралась настоящая драма: обе соперницы ошиблись, но Надя не сдалась, вернулась на трассу и финишировала на медаль!