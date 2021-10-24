Украинские синоптики уточнили прогноз погоды: в Киеве небезопасно из-за сильного ветра

В Киеве в воскресенье, 24 октября, до конца дня прогнозируют сильные порывы ветра. Их скорость составит 15-18 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.

В понедельник, 25 октября, погода в украинской столице и на Киевщине будет сухой, а ветер поутихнет. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца).

При этом будет довольно прохладно: ночью температура воздуха опустится ниже нуля, возможно похолодание до -5 градусов по Цельсию, а в Киеве – до -2. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов тепла.

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По Украине же ночью и утром местами, в основном в западных областях, ожидается туман. Осадков синоптики не прогнозируют, направление ветра будет постоянно меняться, а скорость его составит 3-8 м/с.

На западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях воздух ночью охладится до -5 градусов, в остальных регионах – от 0 до 5 градусов тепла, но местами возможны заморозки.

Днем по стране потеплеет до 6-11 градусов с отметкой "плюс", а на Закарпатье и Прикарпатье будет теплее всего – до +13.

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в этом году в Украине будет достаточно морозной и снежной. При этом на оттепели рассчитывать не стоит.