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Украинские разведчики получили бронированный микроавтобус от Favbet Foundation

Мария Шевчук
Общество
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Украинские разведчики получили бронированный микроавтобус от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для одного из подразделений Главного управления разведки бронированный микроавтобус Volkswagen Transporter Т5.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль с повышенной степенью защиты будет выполнять специальные задачи на востоке и юге страны.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В 2022 году фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 60 автомобилей, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Группа компаний Favbet в 2022 году направила в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.