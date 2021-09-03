Украинские призывники смогу сменить прописку через Дію: как работает сервис

Украинские призывники, военнообязанные и резервисты смогут менять регистрацию места проживания через портал Дія. Соответствующий онлайн-сервис "Е-регистрация" пока работает в тестовом режиме.

О нововведении сообщается на сайте Министерства обороны. Система сейчас доступна только для владельцев паспортов в виде ID-карточек.

"Нововведения прежде всего касаются тех людей, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и у кого есть имеющиеся и правильно оформлены все необходимые документы", - сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что ранее процедура смены места регистрации занимала от трех дней до двух недель. Также для этого нужно было посещать центр комплектования и социальной поддержки.

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Лица, попадающие под перечисленные выше группы, должны:

зайти на портал Дія,

заполнить электронное заявление и внести личные данные,

выбрать призывник, резервист или военнообязанный,

внести личный номер регистрации.

После этого Дія сделает запрос в Единый государственный реестр и после проверки информации данные о новом месте регистрации автоматически будут переданы в территориальные центры предоставления административных услуг.

"Е-регистрация" пока доступна в нескольких территориальных общинах Харькова, Винницы, Ривного, Луцка, Мариуполя, Кривого Рога и Киева.

Также параллельно продолжает функционировать обычный способ изменения регистрации места проживания.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад было завершено бета-тестирование электронных сертификатов о вакцинации против коронавируса в приложении Дія. Таким образом, функция заработала полноценно и все привитые пользователи приложения теперь могут получить соответствующий документ.