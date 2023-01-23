Украинские пограничники захватили позицию оккупантов у Бахмута: захватчикам пришлось бежать. Видео

Силы обороны Украины продолжают отстаивать наши земли на Донбассе. Украинские пограничники захватили позицию российских оккупационных войск возле Бахмута.

Видео дня

Из-за этого путинским захватчикам пришлось бежать. Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба. (чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что одно из пограничных подразделений Сил обороны продвинулось вперед и заняло позицию. Огневую поддержку контратаки в это время обеспечивали пограничные боевые группы минометов. Они активно использовали тяжелое вооружение для обороны.

Под влиянием плотного огня военные "второй армии мира" бросили свой рубеж и сбежали.

Затем украинские защитники зачистили местность и закрепились на ней.

Напомним, в американской разведке подчеркнули, что оккупанты по-прежнему не имеют полного контроля над украинскими городами Бахмут и Соледар Донецкой области. Эта зона остается самой ожесточенной частью фронта.

Украинские военнослужащие показали серию ударов по российским захватчикам в районе Бахмута Донецкой области. Живую силу противника и автомобильную технику под лесопосадкой обнаружили беспилотники 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор могла "положить" в боях в районе Бахмута и Соледара около 20 тыс. оккупантов. Но Россия не считает свои потери и продолжает уничтожать украинский город.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!