Украинские пограничники показали, как работают по враждебным целям по ПЗРК Stinger в Бахмуте. Видео
В Бахмуте, остающемся главным направлением ударов врага, продолжаются ожесточенные бои. Украинские пограничники показали, как работают по враждебным целям по ПЗРК Stinger.
Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба. "Цель определена! Пуск! Пограничники в Бахмуте работают по вражеским воздушным целям из ПЗРК Stinger", – говорится в сообщении.
Ситуация в городе сложная, но она не окружена. Украинские защитники продолжают сражаться с врагом прямо на улицах Бахмута. На кадрах показано, как пограничник приземляет воздушную цель со Stinger.
В целом сейчас по городу действуют малые тактические пехотные группы оккупантов, однако задействована также бронетехника ВС РФ.
Добавим, что оборона Бахмута позволяет Украине выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к будущим последствиям. Более того, каждый день в боях за город страна-террористка Россия теряет штурмовые отряды ППК "Вагнер".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский Бахмут может упасть в ближайшие дни. В Министерстве обороны Украины отреагировали, заметив, что прогнозировать военные действия – это неблагодарное дело и призвали доверять решениям военных.
– Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что вопрос результата боев за Бахмут может быть решен в течение нескольких ближайших суток. Украинские Силы обороны могут либо продолжить удерживать позиции, либо предпринять другие действия.
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