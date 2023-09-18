Украинские переселенки со всего мира запустили новое медиа Sestry

Онлайн-журнал Sestry начал свою работу 18 сентября 2023 года. Главный офис онлайн-журнала расположен в Варшаве. Корреспондентки Sestry – это женщины, которые из-за войны войны покинули свой дом и временно проживают в странах ЕС, США, Канаде. За каждым из авторов стоит История, которой они поделятся с миром.

Главной редактором проекта стала Мария Гурская – известная украинская журналистка, телеведущая и программная директор телеканала "Эспрессо".

Онлайн-журнал Sestry создан:

• для тех украинок, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны;

• для тех, кто в Украине воюет, лечит, поддерживает экономику и инфраструктуру;

• для всех людей, желающих поддержать Украину и стремящихся к победе демократий над тиранией во всем мире.

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Новая международная платформа Sestry будет выходить на трех языках – украинском, польском и английском. Sestry – это невероятные и вдохновляющие истории людей, которые, несмотря на войну, стали сильнее, о бизнесах, которым удалось не только выжить, но и крепко встать на ноги.

На сайте sestry.eu есть практические советы юристов, психологов, экспертов по рынку труда. Представлена в новом медиа и политика – интервью с мировыми лидерами, глубокая аналитика и публицистика от топ-спикеров.

Среди первых материалов онлайн-журнала - статья Виталия Портникова "Диалог с Украиной", эксклюзивные интервью с кинорежиссером Агнешкой Голланд и писательницей Оксаной Забужко, разговор о будущем Украины с профессором экономических наук, евродепутаткой от Польши Данутой Хюбнер оккупацию.

Собеседники издания Sestry делятся своими размышлениями и наблюдениями о будущем Украины и мира, о настоящем и прошлом, которое является неотъемлемой частью грядущего.

Журналистки Sestry работают на самых влиятельных площадках в мире, поэтому редакция будет следить, чтобы поддержка Украины за границей не уменьшалась. Мы будем помогать украинцам быть в курсе главных политических событий дома и за пределами Украины.

Международный онлайн-журнал Sestry запускает опытная команда профессионалов – польско-украинская редакция ценностно ориентированных людей, объединенных стремлением жить в свободной и мирной Европе.

Ядро польской команды: Ежи Вуйцик – экс-заместитель главного редактора "Газеты Избирательной" и ее издатель;

Йоанна Мосей – экс-заместитель главного редактора "Газеты Избирательной" и ее исполнительный директор;

Александра Клих – эксзаместитель главного редактора "Газеты Избирательной" и эксглавная редактор "Высоких каблуков".

С украинской стороны:

Мария Гурская – журналистка и ведущая телеканала "Эспрессо";

Альбина Трубенкова – журналистка, эксконсультант из медиа правительственного офиса по евроинтеграции и эксконсультант проектов представительства ЕС в Украине;

Наталья Ряба – журналистка, работавшая в украинской редакции RFI (Radio France internationale), бывшая старшая редактор недели на телеканале Украина 24;

Ирина Твердовская – руководитель Коммуникационного Медиацентра при Посольстве Украины в Польше (2022-2023) и Генеральном консульстве в Люблине.

Медиа создана при поддержке фондов Media Liberation Fund и Kulczyk Foundation и приглашает к диалогу и сотрудничеству: [email protected].