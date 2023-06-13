Украинские кинематографисты примут участие в дискуссии в США, которую проведет Музей 'Голоса Мирных'

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова в рамках фестиваля документальных фильмов DC/DOX в Вашингтоне, округ Колумбия, представит панельную дискуссию на тему "Документирование человеческого опыта во время войны: архивирование мирных историй во время вторжения россии в Украину".

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Среди участников мероприятия, которое состоится 16 июня:

- Юлиан Улибин, кинорежиссер и продюсер совместного с Музеем документального фильма "Драм" о приюте Драмтеатра в Мариуполе

- Владимир Яценко, продюсер и соучредитель украинской кинокомпании ForeFilms, выпустившей фильмы "Дикое поле", "Атлантида", "Дом", "Люксембург" Люксембург"

— Джозеф Дрезен, старший научный сотрудник Института Кеннана Центра Вудро Вильсона

— Анна Зайцева, героиня одной из историй Музея: жена пленного "азовца", проведшая 65 дней в бомбоубежище "Азовстали" с маленьким ребенком

— Алексей Суханов, амбасадор Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, ведущий и журналист

— Юрий Свиридов, представитель Музея

Участники будут говорить о роли документальных фильмов в каталогизации опыта людей во время войны, важности хранения историй мирных жителей о пережитом во время войны. Гости мероприятия услышат живые истории мирных людей, смогут приобщиться к дискуссии, задав свои вопросы участникам.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории украинских жертв российской агрессии с 2014 года. Сейчас в Музее размещен крупнейший в мире онлайн-архив таких историй – более 70 тысяч. Их можно найти на портале по адресу https://civilvoicesmuseum.org.

Также Музей является источником рассказов из первых уст для кинематографистов и документалистов, заинтересованных в сохранении исторической памяти, демонстрации человеческого опыта и обеспечении прозрачности в донесении историй миру.