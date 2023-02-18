Украинские Карпаты засыпает снегом: туристов призвали воздержаться от выхода в высокогорье. Фото

В субботу, 18 февраля, украинские Карпаты засыпало снегом. В частности, на вершине Пип Иван Черногорский видимость ограничена до 30 метров, метель не прекращается.

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О сложных погодных условиях предупредили в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста. Там призвали туристов воздержаться от выхода на высокогорье.

Также спасатели уточнили, что ветер на вершине – юго-западный 22 м/с, с порывами до 25 м/с, падает снег, температура воздуха составляет -5° по Цельсию.

Напомним: накануне синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине будет сложной. Ожидаются осадки в виде снега и дождя, а также пронизывающий ветер. Опаснее всего, по словам эксперта, будет в Карпатах, поэтому лучше эти сутки пересидеть дома.

Кроме того, на дорогах возможно налипание мокрого снега, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Порывы ветра в Украине будут везде достигать 15-20 и более метров в секунду. Очень сильным он будет в Карпатах, отметила Диденко.

В Киеве в этот день также ожидается сложная погода – пронизывающий ветер со штормовыми порывами до 20 метров в секунду.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее народный синоптик Станислав Щедрин сообщал, что на Украину надвигается холодная погода с осадками и дождями. Причем, согласно его прогнозу, сложный атмосферный фронт должен был накрыть и соседнюю Польшу;

– также Щедрин спрогнозировал, что последние десять дней февраля погода в Украине будет относительно теплой: температура воздуха ночью будет от -3 до +3 градусов, а днем будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, при этом на улице будет влажно. А настоящее потепление придет уже в марте.

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