Украинские дроны-камикадзе RAM II уничтожили российские ЗРК, предназначенные для сбивания дронов-камикадзе. Видео

Украинские защитники благодаря дронам-камикадзе RAM II уничтожили зенитные ракетные комплексы российских оккупантов. Примечательно, что эти вражеские ЗРК предназначены для сбивания именно дронов-камикадзе.

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Техника противника была атакована на Запорожском направлении. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Наши БПЛА-камикадзе RAM II влупили зенитные ракетные комплексы, которые как раз заточены на то, чтобы сбивать подобные цели", – говорится в сообщении.

Добавим, что защитникам Украины удалось поразить два российских зенитных ракетных комплекса "Тор-М2". Несмотря на заявленные российскими Минобороны характеристики, этот "Тор-М2" в ходе боевых действий довольно часто не замечал украинские беспилотники.

Стоит отметить, что RAM II UAV – это украинский дрон-камикадзе, созданный на базе БПЛА "Аист-100". Дрон предназначен для нанесения точных эффективных ударов по вражеским силам и минимизации сопутствующего ущерба при использовании в городской местности.

Главной особенностью RAM II UAV является активная система визуального отслеживания объекта, позволяющая зафиксировать цель с помощью видео, передаваемого в реальном времени с бортовой видеокамеры и следить за целью до удара.

Напомним, пока государство-террорист Россия рассказывает о "невидимости и неуязвимости" своих беспилотников, украинские военнослужащие продолжают уничтожать вражеские БПЛА. В этот раз воины ВСУ "приземлили" российский разведывательный беспилотник ZALA 421-16E2.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники "приземлили" засекреченный беспилотный авиационный комплекс ФСБ РФ "Картограф". Эта модель БПЛА была разработана для нужд русской спецслужбы, которая использовала его во время боевых действий на важных направлениях.

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