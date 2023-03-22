Украинские бойцы получили баги, произведенные из металла 'Стального фронта'

Оперативное командование "Юг" получило металл для изготовления мобильных автомобилей баги, которые пользуются большим спросом на передовой благодаря своей маневренности и легкости в маскировке. Металл для машин передала компания Метинвест-СМЦ, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" украинского бизнесмена Рината Ахметова.

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Баги часто попадают в кадр на фронтовых фото и видео, потому что они компактны, быстры, маневренны, имеют высокую проходимость и легко маскируются. Они незаменимы, когда нужно вести разведку, атаковать малыми группами или совершать быстрые рейды в тыл врага. Именно поэтому на передовой баге – хорошая альтернатива обычному колесному транспорту. Но на вооруженные украинские войска баги не стоят: их изготовлением и поставкой занимаются активисты, волонтеры и представители отдельных военных объединений.

Недавно в Метинвест-СМЦ обратились представители Оперативного командования "Юг": военные нуждались в комплектовании для производства баги. По запросу защитников компания бесплатно предоставила 3,8 тонны металлопроката – уголки, листы и трубы. Этого хватит, чтобы сделать 10 фронтовых миниавтомобилей.

"Обеспечение малых боевых групп мобильной техникой – важная составляющая для успешной деятельности наших военных в выполнении боевых задач. Мы рады, что в рамках "Стального Фронта" Рината Ахметова наша продукция поможет приблизить победу", – отметил генеральный директор Метинвест СМЦ Игорь Тонев.

Вы тоже можете помочь защитникам Украины: если у вас есть старые модели автомобилей "Жигули" 01-07, которые не находятся в употреблении, вы можете передать их ВСУ. Напишите представителям Оперативного командования "Юг" / Operational Command "South" в ФБ или на почту [email protected] и специалисты сделают из гаражного балласта настоящих четырехколесных воинов.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова. Компания передала защитникам более 1,2 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам почти 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.