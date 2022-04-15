Украинские беженцы в Польше: как получить помощь и куда обращаться за поддержкой

Война заставила многих жителей Украины покинуть родные дома и выехать заграницу. Самой популярной страной для временной смены места жительства стала Польша. Согласно официальной информации более 2 млн украинцев выехали в эту страну после российского вторжения.

На сегодняшний день украинские граждане, въехавшие в Польшу с 24 февраля 2022 года, могут легально находиться в стране до 18 месяцев. Украинцы, въехавшие не по загранпаспорту, должны стать на учёт и получить временную ID-карту. Граждане Украины могут официально работать в Польше. Им оказывается финансовая помощь, выдается номер PESEL, они получают разрешение для детей на образование, на бесплатное медицинское обслуживание. Узнать полную информацию о пребывании в Польше можно, скачать методичку. Если вы хотите общаться с соотечественниками в Польше, заходите на Telegram-канал Українці в Польші.

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Важные телефоны для беженцев из Украины в Польше:

+48222309900 — круглосуточная линия помощи потерпевшим, которая ведется Министерством юстиции, доступна на украинском, английском и русском языках.

+48225238880 — горячая линия Посольства Республики Польша для владельцев карты поляка и поляков, находящихся в Украине.

+48477217575 — горячая линия Посольства Республики Польша в Киеве с информацией для беженцев.

19524 — Зеленая линия: информация о работе, обучении и формах поддержки занятости.

+48666383956 — Министерство семьи и социальной политики: информация о местах для детей

+48825685119 — горячая линия пограничной службы по пересечению границы.

+48477212307 — Инфолиния полиции: информация о пропавших без вести.

Курсы польского языка

Для тех, кто хочет освоить хотя бы азы польского для базового общения, есть бесплатные курсы.

Онлайн-курсы:

Tutlo – онлайн-занятия по польскому и английскому для детей и взрослых. Уроки проходят в форме интерактивных вебинаров с лекторами.

Польский языковой институт (Polski Instytut Językowy) организовывает бесплатные онлайн-курсы. Для записи нужно посетить офис Института по адресу ул. Мазовецкая 12/24 (Варшава) с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00. С собой взять паспорт и документы на пребывание в Польше.

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej – бесплатные курсы польского с предоставлением необходимых учебных материалов. О дате нового набора и онлайн-регистрации можно узнать, отправив запрос на e-mail руководителя курсов: [email protected]

Офлайн-курсы польского языка:

Варшава

Centrum Wielokulturowe w Warszawie – бесплатные лекции изучения польского языка на уровне А2 для беженцев из Украины.

Фонд "Ocalenie" – бесплатные курсы польского языка в Варшаве для иностранцев и иностранок. Найти его можно по адресу Krucza 6/14A, а всю информацию о курсах на сайте. Следующий регулярный набор на бесплатный курс польского языка будет в мае (4.05 – 10.05.2022). Также на сайте доступны материалы для изучения польского языка, находящиеся в свободном доступе.

Fundacja Nauki Języków Obcych и Szkoła Języków Obcych Linguae Mundi – курсы польского языка на уровнях А1-С2, соединенные с лекциями о Польше и курсом профориентации. Регистрация в офисе школы. Вопросы по курсам:

[email protected]

Краков

Факультет полонистики Ягеллонского университета (Uniwersytet Jagielloński) проводит бесплатные курсы для прибывающих из Украины, информация по телефонам +(48) 12 663 26 63, +(48) 12 663 29 29 либо мейлам [email protected] и [email protected]

Fundacja Będzie Lepiej – бесплатные занятия по польскому для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, а также для взрослых. Контакты: [email protected] или +(48) 504 176 626 (WhatsApp).

Малопольска дружелюбна иностранцам – организация бесплатных языковых и адаптационных курсов, информация по телефону 12 656 75 68.

Малопольский центр повышения квалификации учителей в сотрудничестве с фондом Будет проводит курсы польского языка для детей и взрослых из Украины, по адресу Гарбарска 1, Краков, расписание следующее:

– дети 6-9 лет – по четвергам 15.00-16.00

– школьники 10-14 лет — во вторникам 14.00-15.00

– молодежь 15-18 лет – по четвергам 11.00 -12.00

– взрослые – по вторникам 14.00-15.00

Контакты: [email protected], +48504176626

Вроцлав

Вроцлавский центр интеграции – организации индивидуальных и групповых встреч польских волонтеров с иностранцами раз в неделю. Желающие встречаются в кафе, библиотеках, пабах и центрах культуры. Центр находится по адресу Strzegomskа 49, заявки отправлять по мейлу [email protected] или через формуляр.

Fundacja Hobbit – курсы для детей и подростков по адресу пл.św Macieja 5a.

Вроцлавский институт культуры и Центр социального развития – курсы польского для детей и подростков от 10 до 18 лет. Запись через формуляр.

Клуб Форматы (Klub Formaty) – бесплатные курсы польского для начинающих. В Клубе работает детская комната с понедельника по четверг с 10:00 до 15:00. Регистрация по email:

[email protected] и [email protected],

+48 662 441 001

Общеобразовательный лицей №5, ul. Kuronia 14 – курсы польского для взрослых, запись по тел. 71 798 69 13, e-mail:[email protected]

Лодзь

POLONUS school of languages – бесплатные онлайн-лекции и групповой разговорный клуб. Доступны бесплатные уроки польского языка в виде видео, языковых схем и сообщений, описывающих использование слов на польском языке с правильной грамматикой. Вопросы по курсам: [email protected]