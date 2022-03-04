Украинская ПВО за день уничтожила три самолета оккупантов – Командование Воздушных сил

За минувшие сутки, 3 марта, украинская система противовоздушной обороны уничтожила еще три самолета российских оккупантов. Были сбиты Су-30СМ, Су-34 и Су-25, данные по уничтоженным вертолетам врага уточняются.

Об этом сообщили на странице Командования Воздушных сил ВС Украины в Facebook. В то же время экипажи тактической авиации ВС наносили удары по наземным целям оккупантов во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими нашей армии.

"Когда падают звезды – загадывайте желания! Восьмые сутки войны…Героическое сопротивление украинского общества удивляет мир! За сутки 3 марта ситуация на фронте характеризуется отчаянными боями по всем направлениям. И в небе, и на земле!" – сказано в сообщении.

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Командование также призвало россиян и беларусов сбросить с себя пропаганду Кремля, потому что война в Украине, которую при поддержке Беларуси развязала РФ, уже затронула каждого из них.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 2 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили еще три самолета, два вертолета, колонны и живую силу российских оккупантов. Удары наша авиация наносила в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

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