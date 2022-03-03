ВСУ уничтожили еще 3 самолета, 2 вертолета и колонны бронетехники РФ

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины 2 марта уничтожили еще три самолета, два вертолета, колонны и живую силу российских оккупантов. Удары наша авиация наносила в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ. Удары наносили и украинские самолеты, и средства противовоздушной обороны – зенитные ракетные подразделения.

"2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 совершали авиаподдержку подразделений Сухопутных войск ВСУ, уничтожая колонны российской военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях", – сказано в сообщении.

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Также на протяжении суток зенитные ракетные подразделения уничтожили три вражеских самолета и два вертолета.

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