Украинская пресса на прифронтовых и деоккупированных территориях Украины возобновляет работу. Исследование НСЖУ

Газеты на прифронтовых и деоккупированных территориях Украины возобновляют работу, но в экономном режиме. Почти все издания признают, что без помощи международных финансовых доноров вынуждены были бы закрыться.

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Об этом говорится в исследовании Национального союза журналистов Украины.

В каждой четвертой редакции, выходящих на прифронтовых и деоккупированных территориях Украины, над созданием газеты работает 1-2 человека. Средний процент падения доходов редакций – около двух третей. Средний размер заработной платы (там, где она вообще выплачивается) – 8 тысяч гривен.

"До войны мы были самодостаточной редакцией, которая имела стабильный доход и без каких-либо дотаций и грантов обеспечивала еженедельный выпуск двух печатных изданий общим объемом 40 страниц, - рассказывает главная редактор газеты "Вперед" из города Бахмут Донецкой области Светлана Овчаренко. - Когда началась . мы избавились от всего, что имели.Я подавала заявки на получение грантов, но получала отказ, и даже не надеялась на возобновление выхода "Вперед". Но при поддержке НСЖУ мы возобновили печать нашего издания. Это было настоящее чудо. Благодаря информации из газеты "Вперед" "Многие бахмутяне узнали, как можно эвакуироваться из города, где раздают печки-буржуйки, гуманитарную помощь, куда обращаться за получением государственных услуг. Многим эта информация спасла жизнь".

Национальный союз журналистов Украины при поддержке проекта "Повышение устойчивости украинских медиа", выполняющего Международный институт региональной прессы и информации (IRMI) в партнерстве с Fondation Hirondelle при финансовой поддержке Swiss Solidarity, провел на прифронтовых и деоккупированных территориях Украины исследование потребностей местных газет.

"Украинская пресса на прифронтовых и деоккупированных территориях является символом объединения, веры, вдохновения украинцев к борьбе и победе, – отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – Сейчас на прифронтовых территориях, где есть проблемы с коммуникациями, традиционные печатные СМИ, которым доверяют , получают второе дыхание. Национальный союз журналистов Украины благодарит команды прифронтовых медиа за их усилия и будет делать все возможное, чтобы помочь им найти возможность пережить тяжелые военные времена и войти в мирное время более сильными, осовремененными и готовыми к достойному ответу на вызовы времени".

В исследовании приняли участие 30 редакций из 10 областей, которые являются деоккупированными или прифронтовыми. Как выяснилось, после вынужденного многомесячного перерыва, который составил в среднем 6 месяцев, 90% газет-участниц исследования возобновили выход, но 3 газеты выпустили только 1-2 номера. Так что о возвращении к стабильному графику выхода говорить пока не приходится. Каждое второе печатное издание уменьшило периодичность выхода в 2-4 раза. Все газеты, кроме одной, уменьшили страничность в среднем вдвое, каждое второе печатное издание снизило периодичность выхода в 2-4 раза. Так что возобновление выпуска газет в целом произошло, но в экономном режиме…

"Этим исследованием мы стремились было донести до широких масс голоса журналистов с приграничных и деоккупированных территорий, - говорит секретарь НСЖУ, автор исследования Виталий Голубев. - Редактор одного из изданий из приграничных районов Сумщины сказал: "Центральные телеканалы не приедут к нам, а если и приедут – это единичные случаи. А мы здесь не только работаем, но живем. Здесь, в серой зоне, тоже живут люди. И они нуждаются не только в хлебе, но и в информации". По-моему, это очень важное мнение, которое характеризует несокрушимость редакций с приграничных и деоккупированных территорий".

Результаты исследования были презентованы 4 июля во время двухдневного офлайн-тренинга учебно-просветительского проекта "Шаги к устойчивому развитию" для локальных медиа с прифронтовых и деоккупированных территорий, проведенного при содействии ЮНЕСКО и правительства Японии.

Возобновление выхода печатной прессы и обеспечение информирования населения на прифронтовых и деоккупированных территориях Украины, где из-за разрушения инфраструктуры часто отсутствуют мобильная связь и интернет – среди приоритетов Национального союза журналистов Украины.