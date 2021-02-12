Украинка вышила пророческий оберег дорогой в Сибирь. Раритетное фото

В сети показали фото уникальной вышивки, датированной 1949 годом, на которой изображен один из главных символов независимой Украины – трезубец.

Фотографией поделились на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Авторы сообщения отметили, что салфетка была создана репрессированной украинкой у окна товарняка по дороге в сибирский лагерь, где она должна была отбывать ссылку.

В верхней части маленького клочка домотканого полотна можно увидеть солнце, которое восходит, и надпись "Бог и Украина". Кроме того, в углах вышито "Слава Украине!" и "Слава Героям!".

Основную часть композиции занимает щит с нашим трезубцем, окутанный венком из колосьев, маков, васильков и лентой в цветах современного национального флага. Завершает вышитый рисунок образ Божьей Матери с Иисусом Христом на руках и надпись "Боже, дай волю Украине!".

В комментариях украинцы с грустью вспомнили страшные времена сталинских репрессий и отметили, что борьба за нашу независимость идет до сих пор.

"Боритесь – поборете!", "Боже, Украину сохрани!", "Видела подобные вышивки в различных музеях. Прямо сердце разрывает – за что такая судьба людям?" – отметили под постом люди, пораженные глубиной смысла раритетной вышивки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2020 года экспозицию Винницкого областного краеведческого музея пополнили вышитым рушником, к созданию которого присоединились украинки, заключенные в Темниковском исправительно-трудовом лагере (Темлаг) Мордовской АССР. Раритет датируется 1938-1944 годами.