Украинец заявил, что нашел в колбасе крысиные лапы: в компании ответили и пригрозили полицией. Фото и видео

Одесский мясокомбинат "Гармаш" снова попал в скандал. Мужчина из Житомира, который приобрел колбасу этой фирмы, заявил, что нашел в мясном изделии фрагменты тела крысы.

Об этом украинец по имени Олег Гаврилов во вторник, 18 мая, рассказал на своей странице в Facebook. Он отметил, что колбасу купил в магазине, но не указал, в каком именно (посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина написал, что на первый взгляд товар показался абсолютно нормальным, а неприятную находку он обнаружил, разрезав колбасу. Он пообещал привлечь виновных к ответственности.

"Я военный, видел в своей жизни многое, поверьте мне, но колбасу с крысиными лапами – впервые такое вижу! Нас на фронте таким не кормили, я вам клянусь. Я просто в шоке, это ж за кого они нас принимают?" – возмутился гражданин.

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Некоторые комментаторы в соцсети согласились с его точкой зрения, а вот кое-кто заявил, что этот пост якобы написан по заказу конкурентов мясокомбината "Гармаш", а фото и видео – подделка.

На скандал отреагировали и представители фирмы. Они отметили, что ни Гаврилов, ни другие люди, которые публиковали похожи посты, не обратились в мясокомбинат или государственные органы для проведения проверки.

"Вами занимается киберполиция. И мы вас всех обязательно найдем. Дело просто времени. А прикрываться формой наших защитников, это уже вообще", – сказано в сообщении.

Компания также опубликовала ссылку на ролик, где говорится о том, что такую информацию о продукции распространяют конкуренты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мясокомбинат "Гармаш" уличили в изготовлении и продаже некачественной колбасы. Украинцы купили в супермаркете мясные изделия этой фирмы с живыми червями.

Изделия фирмы "Гармаш" продают в крупных сетях супермаркетов "Ашан", "METRO", "Сильпо", "Fozzy", "Таврия", а также других магазинах Украины.