Украинец пытался бежать за границу в образе ''Тищенко-женщины''. Фото

27 января сотрудники Мукачевского отряда Госпогранслужбы задержал на границе с Венгрией трех мужчин, которые пытались незаконно покинуть Украину во время военного положения. Один из них даже переоделся в женщину, в котором поздней пользователи социальных сетей "распознали" народного депутата Николая Тищенко, угодившего накануне в скандал из-за побега в Таиланд.

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Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства. Все мужчины являются военнообязанными.

"По факту попытки к бегству, на всех мужчин составлен админпротокол, дело направлено в суд. Мужчин ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", – указано в сообщении.

В то же время размытые фотографии "актера погорелого театра" действительно позабавили сеть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нардеп Тищенко был исключен из партии "Слуга народа". Причиной тому стал скандал, разгоревшийся после того, как он уехал в Таиланд якобы для встречи с "представителями украинской громады".

Скандальный политик пытался оправдаться, но это лишь вызвало новую волну насмешек и фотожаб.