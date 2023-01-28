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Украинец пытался бежать за границу в образе "Тищенко-женщины". Фото

Екатерина Белоброва
Общество
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Украинец пытался бежать за границу в образе 'Тищенко-женщины'. Фото

27 января сотрудники Мукачевского отряда Госпогранслужбы задержал на границе с Венгрией трех мужчин, которые пытались незаконно покинуть Украину во время военного положения. Один из них даже переоделся в женщину, в котором поздней пользователи социальных сетей "распознали" народного депутата Николая Тищенко, угодившего накануне в скандал из-за побега в Таиланд.

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Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства. Все мужчины являются военнообязанными.

"По факту попытки к бегству, на всех мужчин составлен админпротокол, дело направлено в суд. Мужчин ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", – указано в сообщении.

Украинец пытался бежать за границу в образе ''Тищенко-женщины''. Фото
Украинец пытался бежать за границу в образе ''Тищенко-женщины''. Фото
Украинец пытался бежать за границу в образе ''Тищенко-женщины''. Фото
Украинец пытался бежать за границу в образе ''Тищенко-женщины''. Фото

В то же время размытые фотографии "актера погорелого театра" действительно позабавили сеть.

Украинец пытался бежать за границу в образе ''Тищенко-женщины''. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нардеп Тищенко был исключен из партии "Слуга народа". Причиной тому стал скандал, разгоревшийся после того, как он уехал в Таиланд якобы для встречи с "представителями украинской громады".

Скандальный политик пытался оправдаться, но это лишь вызвало новую волну насмешек и фотожаб.

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