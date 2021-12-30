Украинец попался пьяным за рулем в Эстонии и пытался дать взятку полицейским: ему вынесли приговор

В Эстонии гражданина Украины задержали за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Кроме того, в полицейском участке он пытался дать взятку, за что в итоге получил условный срок на 15 месяцев.

Задержанный 39-летний украинец предлагал двоим полицейским по 500 евро за то, чтобы они его не наказывали за пьяное вождение. Об этом сообщает издание ERR.

Инцидент произошел еще в начале сентября этого года в городе Пылва. Случайные свидетели заметили пьяного мужчину за рулем автомобиля Audi A4 и сообщили об этом полиции. Увидев правоохранителей, украинец покинул транспортное средство и пытался спрятаться, однако ему это не удалось.

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В полицейском участке мужчина прошел тест на алкогольное опьянение, которые показал 1,14 промилле спиртного в его крови. Украинец не стал отрицать, что пил до того, как сесть за руль, однако попытался взяткой решить свои проблемы. В итоге ему это не удалось, к тому же проблем стало еще больше.

За попытку подкупить сотрудников правоохранительных органов и езду в пьяном виде мужчина в декабре предстал перед судом. Гражданин Украины решил пойти на сделку со следствием и в результате получил 1 год и 3 месяца условного лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье произошло жуткое ДТП – 44-летний водитель на Audi в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости сбил двух мальчиков. Один из них скончался на месте от полученных травм. Второй с серьезными травмами сейчас находится в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове пьяный водитель уснул за рулем автомобиля прямо на пешеходном переходе. Уровень алкоголя в его крови превысил норму в 16 раз.

Стоит отметить, что только за ноябрь в Украине произошло 451 дорожно-транспортное происшествие по вине водителей в состоянии опьянения. В результате этих аварий погибло 6 человек, еще 86 – получили травмы.