Украинец получил три года условно за украденный аккаунт в Instagram

В Одесской области осудили мужчину, который продал владельцу похищенный аккаунт в соцсети Instagram. Злоумышленник "заработал" на сделке 500 грн и три года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Соответствующий приговор Беляевский райсуд Одесской области вынес 15 февраля. Осужденного обвинили по трем статьям: создание и распространение вредоносного программного средства (ч. 1 ст. 361-1 УК), несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей (ч.1 ст.361 УК) и мошенническое завладение чужим имуществом с использованием вычислительной техники (ч.3 ст.190 УК).

По материалам дела, программист создал фейковый сайт, имитирующий страницу авторизации в Instagram. Когда пользователь вводил свой логин и пароль, эта информация пересылалась на электронный ящик злоумышленника.

Видео дня

В сентябре 2019-го мужчина "подсунул" ссылку на этот сайт потерпевшей и в тот же день получил логин и пароль к ее аккаунту. Воспользовавшись этим, он зарегистрировался в аккаунте и сменил защитный набор символов, а также разместил картинку с указанным номером WhatsApp для связи.

Когда потерпевшая обратилась к нему, обвиняемый предложил вернуть ей доступ к аккаунту за 500 гривен. По ее словам, после того, как злоумышленник получил деньги на карточный счет, он перестал выходить на связь.

Обвиняемый признал свою вину. Он объяснил свои действия тем, что потерпевшая в общении с ним высказалась в его адрес нецензурной бранью, поэтому он решил ей отомстить похищением аккаунта. Злоумышленник также утверждал, что, получив деньги, он вернул потерпевший доступ к ее аккаунту, правда, не сразу, а через два дня.

В материалах дела также указано, что сама потерпевшая на судебное заседание не явилась – она подала заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие. В то же время девушка просила назначить обвиняемому строжайшее наказание.

Однако суд не видел отягчающих обстоятельств, а поскольку мужчина способствовал следствию, не был ранее судим и его положительно характеризовали по месту жительства, то приговор ему смягчили.

В результате суд назначил 3 года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Ноутбук конфисковали в доход государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье поймали хакеров, укравших со счетов компании более 1 млн грн.​

​