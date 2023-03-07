Украинец, отстроивший уничтоженную фирму в Ирпене, стал победителем премии ''Предприниматель года 2023'' от Payoneer

На седьмой ежегодной премии "Предприниматель года" от платежной платформы Payoneer победу в номинации "Прорыв года" одержал украинец Денис Шкрибляк. Он является основателем и владельцем компании Wood and Hearts, производящей экологическую Монтессори мебель для детей. Это уже четвёртая победа украинских предпринимателей за все время существования премии.

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Ежегодно премия "Предприниматель года" от Payoneer отмечает лучших предпринимателей со всех уголков планеты, чтобы поддержать и показать мировые яркие и перспективные цифровые бизнесы. Нынешняя седьмая премия, на которую подали 9 601 предприниматель из более чем 150 стран, собрала вместе победителей из Украины, США, Аргентины, Китая, Индии, Таиланда и Сербии. Они продемонстрировали инновационный подход к масштабированию своего дела, выходу на международный уровень и повышению устойчивости бизнеса. Разнообразная география как участников, так и победителей еще раз доказывает безграничный характер предпринимательства в современной цифровой глобальной экономике.

"У Payoneer нас невероятно вдохновляют наши клиенты. Их истории успеха являются свидетельством решимости, с которой они шли к достижению своих целей. Мы гордимся их свершениями и считаем честью быть рядом на протяжении всего их предпринимательского пути", - отметила Любовь Данилина, генеральный директор Payone в Украине.

Победитель нынешней премии в номинации "Прорыв года" - Денис Шкрибляк - основатель и обладатель бренда Wood and Hearts . Это украинская компания-производитель экологической Монтессори мебели для детей, которая производит продукцию в Украине и продает более чем в 60 странах мира. Первые два цеха компании разместились в Ирпене, и в 2022 году большой процент мощностей был уничтожен из-за российской агрессии. Так компания потеряла большинство своих продаж.

Благодаря рабочему капиталу от Payoneer компания смогла возобновить уничтоженное производство и построить еще одно на западе страны. С ноября 2022 года Wood and Hearts смогли вернуться в довоенные объемы, а в декабре даже увеличили объемы еще на 50%.

"Мои дети всегда были моим вдохновением. Все, что я делаю сейчас, я делаю благодаря моей любимой семье. Я начал работать с деревом, когда понял, что пластиковые игрушки могут быть вредны для здоровья моих детей. И тогда я понял : если расширить эту идею, я смогу помочь многим другим семьям. Верю, что благодаря этой награде мы повысим уровень осведомленности о физическом здоровье детей и поможем родителям мотивировать детей вести более здоровый и активный образ жизни", - прокомментировал Денис Шкрибляк, основатель и владелец Wood and Hearts.

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