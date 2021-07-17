Украинец едва не потерял глаз из-за бутылки минералки. Фото

Андрей Зубко со Львова едва не лишился глаза, когда открыл бутылку с минеральной водой "Миргородская". Под напором крышка выстрелила ему прямо в глаз.

Об этом украинец написал в Facebook. Он рассказал, что после того, как компания уменьшила размер крышки, при открывании она просто выстреливает.

"Как только начал открывать крышку, она выстрелила прямо в глаз. В результате получил контузию правого глазного яблока, повреждение роговицы глаза и кровоизлияние. Сейчас правым глазом ничего не вижу, все как в тумане", – сообщил Зубко.

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Для "Телеграфа" мужчина рассказал, что врач-окулист ему сперва предложил лечь в больницу, но он отказался.

"Врач выписал мне лекарств на 900 гривен – капли, мази – велел три дня лечиться, а затем прийти на очередной прием", – отметил он.

Позже он добавил, что с ним связалась компания IDS Borjomi Ukraine и предложила возместить средства за лекарства и в бонус должны привезти два паллеты воды.

"Однако вопрос остается открытым пока я не начну видеть нормально. Сегодня (16 июля – Ред.) уже лучше, я уже различаю буквы с 30 см, однако с большего расстояния еще все плывет. Отмечу, что у меня никогда не было проблем со зрением и оно было 100%", – добавил львовянин.

Зубко сказал, если зрение не восстановится, то он намерен судиться с производителем минералки.

"Справка от врача у меня есть. До этого у меня было 100-процентное зрение, а вчера проверил – на 60% на правом глазу зрение упало. Хотя врач говорил, что зрение должно бы восстановиться", – добавил украинец.

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