Украине после победы понадобится свой план Маршалла, - Ахметов

Украине после победы в войне против России понадобится свой аналог плана Маршалла для восстановления экономики.

Об этом сообщил бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии агентству Reuters.

"Нам однозначно потребуется беспрецедентная международная программа восстановления - План Маршала для Украины. Уверен, что после победы нашей страны в этой войне, мы все вместе восстановим свободную, европейскую, демократичную и успешную Украину", - сообщил Ринат Ахметов".

SCM как крупнейший частный украинский инвестор сыграет ключевую роль в послевоенном восстановлении страны. "Я уверен, что в послевоенном восстановлении Украины SCM как самый большой частный бизнес страны будет играть ключевую роль", — заявил Ринат Ахметов.

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Своей целью бизнесмен видит восстановление разрушенного российскими оккупантами украинского города Мариуполь и его металлургических предприятий.

"Моя цель - вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь, как и раньше конкурировала на мировых рынках", -подытожил бизнесмен.