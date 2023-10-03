Украине нужно будет создать миллион рабочих мест или иметь проблемы с недовольными ветеранами, – Гудыменко

Украинский бизнес уже должен начинать готовить предложения по трудоустройству миллиона ветеранов и внедрять инклюзивные подходы своей деятельности. Действующая государственная социальная система не готова к такому вызову.

Об этом в своем блоге для NV рассказал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко.

"Никакие инициативы, которые не станут государственной политикой, не смогут перекрыть все проблемы с трудоустройством. Часть производств уничтожена. Часть обанкротилась. Часть – на оккупированной территории. Часть потеряла рынок. Порты перекрыты. Железная дорога перегружена. Изменились не только мы – изменился мир вокруг." И ушедшие воевать полтора года назад имеют все шансы в этот странный новый мир не вписаться и стать лишними. Бизнес, если рассматривать этот процесс системно, к сожалению, не готов к возвращению ветеранов. Более того, он не только не готов, а еще и не начал готовиться. Конечно, есть исключения типа МХП, которые уже начали адаптировать рабочие места, делать пространство более инклюзивным для ветеранов с инвалидностью", – подчеркнул Юрий Гудыменко.

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По словам военного, проблема в том, что горизонт планирования у бизнеса сейчас еще ближе, чем даже у людей на грани бедности. Ведь бизнес не думает о том, что после войны будет, как изменится рынок труда, каким будет социальное напряжение.

“Нам нужно переобучение ветеранов, чтобы они, как работники и бизнесмены, могли выдержать конкуренцию на рынке с теми, кто работал и учился эти полтора года в тылу. Нам требуется реорганизация системы трудоустройства. Нам нужны кредиты по нормальной ставке. Иными словами, нам нужна система, которая дает ветеранам удочки, а не рыбу – которой мало и которая, кажется, уже начала гаснуть", – подытожил Гудыменко.