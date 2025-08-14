Украина выдала России экс-чиновника МВД, который преследовал крымских татар: подробности

Украина в рамках обмена 84 на 84, который состоялся в четверг, 14 августа, выдала России бывшего заместителя начальника Крымского управления МВД Николая Федоряна, осужденного за госизмену. Благодаря этому удалось вернуть домой украинцев, часть из которых находилась в российском плену еще с 2014 года.

Федорян, которого в 2024 году приговорили к 12 годам лишения свободы, написал заявление на обмен. О выдаче коллаборанта оккупантам сообщил проект "Хочу к своим".

"14 августа 2025 года в рамках государственного проекта "Хочу к своим" в Российскую Федерацию выехал с параллельным возвращением украинцев, оказавшихся в российской неволе еще до 2022 года, коллаборационист Николай Федорян", – говорится в сообщении проекта.

Николай Федорян около 30 лет работал в органах внутренних дел Украины, в 2011 году вышел на пенсию и с 2012 года работал в госпредприятии "Черноморнефтегаз" на должности начальника управления транспорта и авиации компании.

После оккупации полуострова он остался в Крыму, получил российский паспорт и продолжил работать на той же должности в российском ГУП РК "Черноморнефтегаз", созданном оккупантами на базе захваченного украинского предприятия.

Известно, что Федорян во временно оккупированном Крыму, предоставлял транспорт сотрудникам ФСБ, которые проводили незаконные обыски у крымских татар, задерживали их и перевозили в места лишения свободы.

Напомним, что о задержании Федоряна стало известно 7 ноября 2020 года. Его схватили на административной границе с оккупированным Крымом при попытке въезда на полуостров.

Как сообщала прокуратура Автономной Республики Крым, задержанного подозревают в государственной измене и содействии российским спецслужбам. По версии следствия, он причастен к преследованию крымских татар.

Как сообщал OBOZ.UA, Федоряна обвинили в том, что он не менее 12 раз передавал транспорт ГУП РК "Черноморнефтегаз" сотрудникам ФСБ и других незаконных правоохранительных органов России для проведения так называемых следственных действий и перевозки незаконно задержанных граждан Украины в места лишения свободы.

