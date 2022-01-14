Украина второй день окажется во власти шторма: какие регионы попадут под удар стихии. Карта

Погода в Украине в субботу, 15 января, будет ясной в большинстве областей. Однако не обойдется и без осадков в некоторых регионах.

В то же время в этот день по всей стране, как и 14 января, объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Мокрый снег прогнозируется на северо-западе – в Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Температура воздуха ночью и днем будет почти одинаковой – от 2 мороза до 1 тепла, на западе и юге до +4.

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В Киеве ясно, ночью и днем от 2 мороза до 2 тепла.

Также по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра, кроме южной части, местами будут достигать 25-27 м/с. Объявлен II уровень опасности (оранжевый).

Отметим, что по шкале Бофорта скорость ветра 24,5 – 28,4 м/с означает сильный шторм, который способен разрушать некоторые строения и вырывать деревья с корнями.

Как сообщал OBOZREVATEL, на конец и начало недели – 15-17 января – в Украине ожидается потепление.