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Украина вернула тела еще 79 защитников, погибших в боях за Родину

Анна Паскевич
Общество
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Украина вернула тела погибших военных

Украина вернула тела еще 79 защитников. Павших Героев передадут родным для достойного захоронения.

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Передача тел с временно оккупированных территорий состоялась при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовиками. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Передача тел погибших военнослужащих осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций, отметили в Минреинтеграции.

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