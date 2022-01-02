В конце 2013 — начале 2014 года в Украине произошло событие, названное Революцией Достоинства. Такое название связано с тем, что оно развернуло фокус ценностей в сторону вещей, которые в предыдущие годы вряд ли были важны для миллионов — достоинство, уважение, права человека, государство как сервис для граждан, нетерпимость к коррупции, гражданские свободы, справедливость. Вы найдете все эти и другие вещи в Хартии Европейского Союза об основных правах. Вряд ли многие из миллионов участвовавших в этих событиях, читали Хартию, но значительной частью людей двигали подобные ощущения и устремления. Думаю, не все обратили внимание на связь между двумя названиями "Евромайдан" и "Революция достоинства", а она достаточно очевидна: первая глава и первая статья Хартии называются "Достоинство". Последующие статьи Хартии живо напоминают риторику Майдана, делая связь еще более очевидной. Мы не удовлетворены скоростью перемен, но социология свидетельствует: общественное мнение развернулось к европейским ценностям раз и навсегда.

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Навесні 2000 року в Росії також сталася подія, яку можна вважати революцією. До влади прийшов новий президент, призначений попереднім (в цій події було мало демократії, але й запиту на неї не було). Процес поступового ослаблення та відступу імперії зупинився й перейшов у посилення та прагнення до розширення. Цей процес рухало не так прагнення матеріальної вигоди, як ресентимент, образа переважної частини російських громадян: вони не могли змиритися з розпадом імперії, з відступом без бою із захоплених після Другої світової війни територій Центрально-Східної Європи, із розширенням ворожого НАТО на Схід, із виключенням Росії зі списку великих держав та позбавленням її традиційного права на зону виключних впливів та інтересів. Відчуття глибокого приниження оволоділо росіянами, і президент РФ дав відповідь на цей суспільний запит.

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Отже, обидвома революціями рухали передусім цінності. Це дає змогу порівняти цінності двох суспільств і зробити кілька висновків. По-перше, емоційно проголошене й конституційно закріплене гасло "Україна — це Європа" має підґрунтя. По-друге, РФ — це не Європа не тому, що простягається до Тихого океану, а тому, що ґрунтується на інших цінностях, і якби всю азіатську частину РФ захопили би марсіани, європейська частина не стала би Європою. По-третє, якщо хочемо якнайшвидше втекти від агресивної імперії — мусимо якнайскоріше впроваджувати ти цінності, якими ми до Європи близькі. Європа — дуже розмите поняття (і в цьому його сила), але певні речі залишаються ключовими й сталими (на жаль, їх не видно на діаграмі Інґлгарта). Когось вони приваблюють, когось відштовхують. Не дивно, що приваблені та відштовхнуті рухаються у протилежних напрямках.