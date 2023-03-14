Ничего не могу с собой поделать...

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С интересом наблюдаю, как из "центра силы", из "мировой державы" из "Великой России" Московия превращается в то, чем стала благодаря мудрому правлению Путина и его команды, возвращается в дружную семью стран третьего мира. И никакое ядерное оружие не может скрыть несостоятельность внутреннего устройства, ничтожность т.н. "лидеров", беспомощность политики и безнравственность того, что РФ делает.

Ложь, коварство, жестокость не могут составлять основу деятельности сильного государства. Воры, негодяи и военные преступники не должны править 140 миллионным народом. 140-миллионный народ не должен вылизывать пятки сумасшедшему диктатору, если он народ, а не стадо.

В общем, с одной стороны, происходящее дает мне надежду, что все, что ни делается – делается к лучшему, и Украина сейчас вскрыла и прижигает гнойную язву, грозившую всему человечеству.

С другой стороны, мне жаль, что именно наш народ оказался тем инструментом, что эту язву вскрыл, и от зловонного гноя, вылившегося из раны, гибнут лучшие наши сыны и дочери.

Украина сейчас творит мировую историю. Простите за пафос, но ЗСУ и Украинский народ своей стойкостью и беспримерным мужеством меняют фигуры на мировой доске.

Старое мироустройство уничтожено российским фашизмом и путинской агрессией.

Новое рождается на полях сражений.

Если бы не эта несправедливая война, если бы не украинская незламність, то Россия еще много лет могла обманывать мировое сообщество, казаться тем, чем не являлась на самом деле.

Украина разрушила морок. Теперь все видят друг друга такими, какими они есть на самом деле. И роль России, ее место в мировой табели о рангах, ее место на политической шахматной доске определилось: она за ее пределами. В иллюзорном мире, где ей принадлежит все, до чего она может дотянуться, где ее боятся и уважают, где она диктует окружающим, кому жить, а кому умереть...

Ничего не бывает "навсегда". Даже Херсон, уж извините за пошлость.