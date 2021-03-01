Украина получит партию китайской вакцины CoronaVac: Степанов назвал дату

В Министерстве здравоохранения Украины ждут поставку вакцины CoronaVac от китайского производителя Sinovac. Препарат закупили за средства государственного бюджета.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина". Объем поставки он не озвучил.

По контракту китайскую вакцину должны привезти в Украину до 6 марта. Производитель также предоставит все документы, подтверждающие ее эффективность.

"Государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий", – отметил Степанов.

Министр добавил, что список вакцин, которые получит Украина, постоянно расширяется. Он также заверил украинцев, что они могут доверять всем препаратам, которые зарегистрируют в государстве.

Напомним, китайская компания Sinovac подала заявку на государственную регистрацию своей вакцины против коронавируса в Украине.

Ранее в Китае одобрили условное массовое использование вакцины CoronaVac от коронавируса компании Sinovac Biotech.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине при наличии остатков вакцины против COVID-19 разрешили прививать этими дозами общественных деятелей.