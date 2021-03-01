Украина получит партию китайской вакцины CoronaVac: Степанов назвал дату
В Министерстве здравоохранения Украины ждут поставку вакцины CoronaVac от китайского производителя Sinovac. Препарат закупили за средства государственного бюджета.
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина". Объем поставки он не озвучил.
По контракту китайскую вакцину должны привезти в Украину до 6 марта. Производитель также предоставит все документы, подтверждающие ее эффективность.
"Государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий", – отметил Степанов.
Министр добавил, что список вакцин, которые получит Украина, постоянно расширяется. Он также заверил украинцев, что они могут доверять всем препаратам, которые зарегистрируют в государстве.
Напомним, китайская компания Sinovac подала заявку на государственную регистрацию своей вакцины против коронавируса в Украине.
Ранее в Китае одобрили условное массовое использование вакцины CoronaVac от коронавируса компании Sinovac Biotech.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине при наличии остатков вакцины против COVID-19 разрешили прививать этими дозами общественных деятелей.