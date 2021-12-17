Украина получит 50 французских вертолетов в 2022 году: Монастырский заявил, что их будут использовать врачи и спасатели. Фото

В следующем году Украина получит 50 современных вертолетов французского производства Aurbus Helicopters. Их передадут авиационному отряд ГСЧС Украины.

Министр МВД Денис Монастырский заявил, что данная техника будет обеспечивать реализацию проекта "Единое аэромедицинское пространство". Об этом он сообщил у себя в Facebook (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам главы МВД, благодаря французским вертолетам в 2022 году будет увеличен авиапарк Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Монастырский подчеркнул, что техника даст возможность покрыть карту Украины пунктами базирования вертолетов для аэромедицинской эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов.

Видео дня

Также он рассказал, что в следующем году планируется строительство Ситуационного центра мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки и поможет ликвидировать пожары на ранней стадии.

Монастырский отметил, что с помощью такого Центр у спасателей будет возможность предотвратить до 90% лесных пожаров благодаря использованию специальных противопожарных самолетом Антонова.

Как сообщал OBOZREVATEL, первую партию французских вертолетов Airbus H225 Super Puma Украина получила в 2018 году. Тогда технику передали Национальной гвардии и ГСЧС.

К слову, Монастырский рассказал, что должностные лица могут использовать вертолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, так как это предусмотрено соответствующими протоколами.

Напомним, что 24 ноября "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором говорилось, что вертолеты ГСЧС якобы возили гостей в Карпаты на празднование дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака. В ОП эту информацию опровергли, заявив, что ни спецавиация, ни частные самолеты не использовались для доставки гостей.

Ранее сообщалось, что какое оружие и технику получили Вооруженные силы Украины в 2021 году