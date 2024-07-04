Украина планирует запретить оборот одноразовых пластиковых изделий: о чем идет речь

В Украине планируют запретить производство, ввоз, введение в оборот и распространение целого ряда одноразовых пластиковых изделий, в частности посуды и соломинок для напитков. На данный момент уже готовят соответствующий законопроект.

Видео дня

Он позволит имплементировать Директиву 2019/904 об уменьшении влияния некоторой пластиковой продукции на окружающую среду, ранее одобренную Евросоюзом. Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Идя по европейскому пути, Украина также внедряет лучшие европейские практики в борьбе за чистую окружающую среду. Сейчас нарабатывается законопроект, который позволит имплементировать Директиву 2019/904 и постепенно ограничить оборот пластиковой продукции одноразового использования на территории Украины", – говорится в сообщении.

В Украине планируется запретить производство, ввоз, введение в оборот и распространение такой продукции:

– гигиенические ватные палочки с пластиковым основанием;

– емкости из пенополистирола и пластиковые емкости в форме блистерной упаковки или лотков – для готовых пищевых продуктов, потребляемых на месте или тех, что берут на вынос;

– мешалки и соломинки для напитков;

– палочки, прикрепляемые к воздушным шарам;

– шпажки;

– одноразовые вилки, ножи, ложки, тарелки и т.д.

"За последние годы Украина доказала, что разделяет и отстаивает европейские ценности и готова к реформам, чтобы стать полноценным членом Европейского Союза. Следовательно, трансформация системы управления отходами в стране продолжается", – подчеркнули в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые обнаружили микропластик в слоях осадочных пород, датируемых еще первой половиной 1700-х годов, когда его просто не могло существовать. Новая находка свидетельствует о пагубной способности микропластика проникать даже в среды, которых не касался современный человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!