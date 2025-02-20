Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен

В четверг, 20 февраля 2025 года, в Украине чествуют День памяти Героев Небесной Сотни. Небесная Сотня – символическое название участников Революции достоинства, погибших во время протестов в Украине в 2013-2014 годах.

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Этот термин впервые употребила поэтесса Татьяна Домашенко 23 февраля 2014 во время прощальной церемонии на Майдане Незалежности, когда вспоминали погибших протестующих, убитых 20 февраля на улице Институтской. Название стало символом героизма и жертвенности активистов, погибших в борьбе за европейское будущее Украины.

Героями Небесной сотни считают 107 человек, первым из которых стал умерший от побоев "Беркута" Петр Мазуренко еще в декабре 2013 года. Первые жертвы среди протестующих погибли в январе 2014 года, когда произошло силовое противостояние по улице Грушевского. До февраля 2014 года погибли еще более 100 человек, большинство из них — в период с 18 по 20 февраля.

Чествование памяти Героев Небесной сотни стало важным элементом национального сознания. В Украине были установлены многочисленные памятники, в частности на улице Институтской в Киеве, официально закрытой для транспорта и получившей название "Аллея Героев Небесной сотни". Ежегодно на этих местах проводятся поминальные мероприятия.

Память о Небесной сотне хранится не только в Киеве, но и в разных регионах Украины, где улицы и площади были переименованы в честь погибших героев. Песня "Пливе кача по Тисині" стала символом памяти, которую исполняют на церемониях в честь Героев Небесной сотни.

OBOZ.UA напоминает имена всех погибших на Майдане, всех, кто стал героем ХХ века и символом борьбы с режимом Януковича.

107 Героев Небесной Сотни, полный список имен

Павел Мазуренко

Тарас Слободян

Юрий Вербицкий

Сергей Нигоян

Михаил Жизневский

Роман Сеник

Виктор Хомяк

Богдан Калиняк

Александр Бадера

Сергей Синенко

Сергей Дидич

Владимир Кищук

Сергей Шаповал

Игорь Сердюк

Зураб Хурция

Антонина Дворенец

Андрей Корчак

Владимир Наумов

Александр Плеханов

Яков Зайко

Виталий Васильцов

Сергей Бондарев

Владимир Кульчицкий

Дмитрий Максимов

Василий Прохорский

Виктор Прохорчук

Андрей Черненко

Владимир Топий

Александр Клетинский

Вячеслав Веремий

Валерий Брезденюк

Александр Капинос

Максим Горошишин

Юрий Пасхалин

Виктор Монах

Дмитрий Пагор

Виктор Швец

Владимир Бойков

Иван Городнюк

Роман Гурик

Роман Вареница

Иван Пантелеев

Роман Точин

Виктор Чмиленко

Олег Ушневич

Игорь Ткачук

Александр Царек

Устим Голоднюк

Александр Щербанюк

Игорь Костенко

Иосиф Шиллинг

Юрий Паращук

Николай Дзявульский

Богдан Сольчаник

Сергей Бондарчук

Василий Моисей

Сергей Байдовский

Георгий Арутюнян

Назар Войтович

Эдуард Гриневич

Анатолий Жалового

Владимир Жеребной

Сергей Кемский

Андрей Мовчан

Виталий Смоленский

Андрей Дигдалович

Богдан Вайда

Игорь Дмитриев

Анатолий Корнеев

Виталий Коцюба

Валерий Опанасюк

Николай Панькив

Александр Храпаченко

Максим Шимко

Иван Блэк

Иван Тарасюк

Леонид Полянский

Андрей Саенко

Евгений Котляр

Игорь Пехенько

Владимир Чаплинский

Алексей Братушко

Александр Балюк

Владимир Мельничук

Давид Кипиани

Андрей Цепун

Людмила Шеремет

Богдан Ильков

Александр Подрыгун

Игорь Бачинский

Михаил Костышин

Владислав Зубенко

Артем Мазур

Андрей Позняк

Василий Шеремет

Иван Наконечный

Ольга Бура

Василий Аксенин

Дмитрий Чернявский

Петр Гаджа

Василий Сергиенко

Анатолий Нечипоренко

Владимир Рыбак

Юрий Поправка

Юрий Дяковский

Юрий Сидорчук

Виктор Орленко

Ранее OBOZ.UA писал, что президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни и напомнил о цинизме России.

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