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Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен

Елена Былим
Общество
5 минут
132
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен

В четверг, 20 февраля 2025 года, в Украине чествуют День памяти Героев Небесной Сотни. Небесная Сотня – символическое название участников Революции достоинства, погибших во время протестов в Украине в 2013-2014 годах.

Видео дня

Этот термин впервые употребила поэтесса Татьяна Домашенко 23 февраля 2014 во время прощальной церемонии на Майдане Незалежности, когда вспоминали погибших протестующих, убитых 20 февраля на улице Институтской. Название стало символом героизма и жертвенности активистов, погибших в борьбе за европейское будущее Украины.

Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен

Героями Небесной сотни считают 107 человек, первым из которых стал умерший от побоев "Беркута" Петр Мазуренко еще в декабре 2013 года. Первые жертвы среди протестующих погибли в январе 2014 года, когда произошло силовое противостояние по улице Грушевского. До февраля 2014 года погибли еще более 100 человек, большинство из них — в период с 18 по 20 февраля.

Чествование памяти Героев Небесной сотни стало важным элементом национального сознания. В Украине были установлены многочисленные памятники, в частности на улице Институтской в Киеве, официально закрытой для транспорта и получившей название "Аллея Героев Небесной сотни". Ежегодно на этих местах проводятся поминальные мероприятия.

Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен

Память о Небесной сотне хранится не только в Киеве, но и в разных регионах Украины, где улицы и площади были переименованы в честь погибших героев. Песня "Пливе кача по Тисині" стала символом памяти, которую исполняют на церемониях в честь Героев Небесной сотни.

OBOZ.UA напоминает имена всех погибших на Майдане, всех, кто стал героем ХХ века и символом борьбы с режимом Януковича.

107 Героев Небесной Сотни, полный список имен

  • Павел Мазуренко
  • Тарас Слободян
  • Юрий Вербицкий
  • Сергей Нигоян
  • Михаил Жизневский
  • Роман Сеник
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Виктор Хомяк
  • Богдан Калиняк
  • Александр Бадера
  • Сергей Синенко
  • Сергей Дидич
  • Владимир Кищук
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Сергей Шаповал
  • Игорь Сердюк
  • Зураб Хурция
  • Антонина Дворенец
  • Андрей Корчак
  • Владимир Наумов
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Александр Плеханов
  • Яков Зайко
  • Виталий Васильцов
  • Сергей Бондарев
  • Владимир Кульчицкий
  • Дмитрий Максимов
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Василий Прохорский
  • Виктор Прохорчук
  • Андрей Черненко
  • Владимир Топий
  • Александр Клетинский
  • Вячеслав Веремий
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Валерий Брезденюк
  • Александр Капинос
  • Максим Горошишин
  • Юрий Пасхалин
  • Виктор Монах
  • Дмитрий Пагор
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Виктор Швец
  • Владимир Бойков
  • Иван Городнюк
  • Роман Гурик
  • Роман Вареница
  • Иван Пантелеев
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Роман Точин
  • Виктор Чмиленко
  • Олег Ушневич
  • Игорь Ткачук
  • Александр Царек
  • Устим Голоднюк
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Александр Щербанюк
  • Игорь Костенко
  • Иосиф Шиллинг
  • Юрий Паращук
  • Николай Дзявульский
  • Богдан Сольчаник
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Сергей Бондарчук
  • Василий Моисей
  • Сергей Байдовский
  • Георгий Арутюнян
  • Назар Войтович
  • Эдуард Гриневич
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Анатолий Жалового
  • Владимир Жеребной
  • Сергей Кемский
  • Андрей Мовчан
  • Виталий Смоленский
  • Андрей Дигдалович
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Богдан Вайда
  • Игорь Дмитриев
  • Анатолий Корнеев
  • Виталий Коцюба
  • Валерий Опанасюк
  • Николай Панькив
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Александр Храпаченко
  • Максим Шимко
  • Иван Блэк
  • Иван Тарасюк
  • Леонид Полянский
  • Андрей Саенко
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Евгений Котляр
  • Игорь Пехенько
  • Владимир Чаплинский
  • Алексей Братушко
  • Александр Балюк
  • Владимир Мельничук
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Давид Кипиани
  • Андрей Цепун
  • Людмила Шеремет
  • Богдан Ильков
  • Александр Подрыгун
  • Игорь Бачинский
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Михаил Костышин
  • Владислав Зубенко
  • Артем Мазур
  • Андрей Позняк
  • Василий Шеремет
  • Иван Наконечный
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Ольга Бура
  • Василий Аксенин
  • Дмитрий Чернявский
  • Петр Гаджа
  • Василий Сергиенко
  • Анатолий Нечипоренко
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен
  • Владимир Рыбак
  • Юрий Поправка
  • Юрий Дяковский
  • Юрий Сидорчук
  • Виктор Орленко
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни: список имен

Ранее OBOZ.UA писал, что президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни и напомнил о цинизме России.

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