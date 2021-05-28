Украина накроют шквалы и град, объявлено штормовое предупреждение. Карта

В Украине в пятницу, 28 мая, ожидают грозовые дожди, шквалы и град. Из-за ухудшения метеоситуации синоптики объявили штормовое предупреждение.

Непогода накроет большинство центральных, часть северных, восточных и южных областей, сообщают в Укргидрометцентре. С предупреждением выступили также спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в последний день этой рабочей недели по стране, кроме запада, будут наблюдаться грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Грозы ожидаются в столице и Киевской области, днем местами по региону тоже возможны град и шквалы 15-20 м/с.

В то же время в большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областей и в Крыму, как и накануне, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптики предупредили, что 28 мая на большей территории Украины ожидается теплая погода, однако регионы не обойдут дожди и грозы. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +23... +27. Немного свежее в пятницу будет на западе – до +18... +20 градусов.

Напомним: по словам метеорологов, в последнюю неделю весны погода в Украине будет переменчивой. Ожидаются как дождевые, так и солнечные дни.

В Укргидрометцентре рассказали, что в первый месяц лета в Украинепогода будет умеренной и по температуре, и по количеству осадков, местами со шквалами. Минимально в июне воздух прогреется до +18 градусов, однако украинцам обещают и довольно жаркие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи спрогнозировали, что в ближайшие пять лет человечество ожидает по меньшей мере один рекордно жаркий год, когда среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.