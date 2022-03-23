Украина начала использовать искусственный интеллект для поиска в соцсетях аккаунтов убитых солдат РФ

Украина начала использовать искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов убитых на войне российских солдат. Власти намерены сообщить родственникам оккупантов о смерти их близких, а также развеять миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и где "никто не умирает".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, еще месяц назад специалисты ведомства настраивали новую систему CRM для обработки заявок контакт-центра "Дия", а теперь настраивают автодозвоны в РФ, чтобы рассказывать правду о российских убийцах.

"Мы все изменились. Мы начали делать то, что даже вообразить не могли еще месяц назад. Спасибо каждому за борьбу. И прошу прощения у каждого, кому нам не удалось помочь. Продолжаем держаться вместе и делать все возможное для нашей скорой победы!", – добавил министр.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в плен украинским защитникам попал очередной военнослужащий путинской армии – оккупант сдался сам и отдал свой танк, за что ему пообещали вознаграждение. Это стало результатом продуманной спецоперации наших спецназовцев.

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