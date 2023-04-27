Украина и Италия рассматривают возможность совместно производить системы ПВО – Шмигаль

Украина и Италия рассматривают возможность совместно производить системы противовоздушной обороны. Речь идет о системах ПВО малого радиуса действия Skynex, уже находящихся на боевом дежурстве в Украине.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что в среду посетило итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA, специализирующееся на производстве современных систем ПВО, в частности, Skynex.

"Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей", – отметил Шмигаль.

Премьер подчеркнул, что такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

"Рассматриваем также возможность совместного производства компонентов этих систем. Благодарю партнеров за поддержку! Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", – добавил он.

Напомним, 19 апреля в Минобороны констатировали, что в Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии.

Еще до прибытия этих американских систем противовоздушной обороны подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. Он рассказал о непростых переговорах, в ходе которых удалось убедить партнеров, которые сначала заявляли, что предоставление подобной помощи Украины "невозможно". Также министр поблагодарил своих коллег из США, Германии и Нидерландов, а также народов этих государств за важную помощь в защите неба над Украиной.

Как отметили в воздушных силах Вооруженных сил Украины, эти системы "дадут возможность отгонять авиацию РФ от границ".

Но главное, что этот ЗРК может сбивать баллистические цели на расстоянии 40 км. Ранее украинские силы ПВО не могли противодействовать российским баллистическим ракетам, например "Искандер-М".