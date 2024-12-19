'Украина должна стать ветераноцентрическим обществом': в 'Метинвесте' рассказали о принципах работы с бывшими военными

В компании "Метинвест" за десять лет войны мобилизовано 10 тысяч сотрудников "Метинвеста", а сейчас в ВСУ служит около 8 тысяч – это 17% работников. Поэтому компания развивает систему заботы для своих рабочих.

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Об этом рассказал директор Департамента корпоративных коммуникаций компании Олег Давыденко на Get Business Festival, где участники делились опытом управления и развития бизнеса в условиях рисков, меняющегося бизнес-климата, неопределенности и ограниченных ресурсов.

Давиденко отметил, что ветераны возвращаются с войны на предприятия "Метинвеста", расположенные вблизи линии фронта. Поэтому они продолжают служить, но уже в экономической плоскости.

"Мы должны стать ветераноцентрическим обществом. Ветераном ведь будет каждый второй. И это полностью меняет парадигму нашей работы. Работа с ветеранами должна быть интегрирована в любую плоскость: обучение, психологическую поддержку, реабилитацию, общение и тому подобное", – считает директор Департамента корпоративных коммуникаций "Метинвест".

По словам Олега Давиденко, среди основных принципов работы с ветеранами в "Метинвесте" – справедливость, когда человек должен не отделяться, а инклюзивно приобщаться к работе. Во-вторых, это ответственность каждого работника компании, которая формируется посредством учебных программ. К примеру, компания имеет открытый видеокурс о том, как общаться с ветеранами.

Также одним из принципов взаимодействия с бывшими военными является приоритетность, когда ветераны сообщают о своих основных потребностях, которые становятся основой соответствующих программ. Кроме того, "Метинвест" внедряет системные проекты, комплексно решающие вопросы реинтеграции ветеранов.

Кроме того, в условиях дефицита персонала "Метинвест" также развивает программы привлечения и адаптации персонала, в том числе молодежи. Это программа "Первое рабочее место", "Приведи друга" и "HR-эксперты". За 10 месяцев 2024 года они позволили привлечь около 2 400 человек и удержать около 80% из них. Для адаптации новых сотрудников в компании действуют welcome-тренинги, встречи без галстуков и one-to-one.

Напомним, ранее программа по интеграции ветеранов "Метинвеста" Ахметова признана лучшей в Украине: программа "Путь героя: реинтеграция ветеранов и ветеранок" сразу две награды премии "HR-бренд 2024" – гран-при и победа в номинации "Возвращение ветеранов и ветеранок" гражданской жизни".

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.