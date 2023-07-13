Украина должна добиваться открытия всех портов, а не надеяться на зерновой коридор, – Клименко

Украина еще полтора года назад должна была приступить к усилиям, чтобы остановить российское пиратство на Черном море, и добиться открытия портов и блокирования любых действий РФ в этом регионе. Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре ВР Юлия Клименко.

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"Этим (открытием портов – Ред.) нужно было заниматься полтора года назад, и не надеяться на постоянно действующий зерновой коридор. Я много раз говорила, что нужно укреплять наши Вооруженные Силы, и заниматься в международном аспекте признанием России на море и пиратом, и террористом. На самом деле море регулируется на 90% международными соглашениями и конвенциями, поэтому нужно было системно заниматься и нужно сейчас системно заниматься на международном уровне в правовом аспекте запретом РФ что-то делать в Черном море. Нам нужно с этого начать, поставить перед собой такую ​​амбициозную цель и начать добиваться", - подчеркнула Клименко..

Она заметила: этой работой нужно заниматься системно, потому что международное право тяжелое и быстро не двигается. Для того чтобы добиться каких-либо санкций или любых запретов россии в Черном море, нужны годы, поэтому этим нужно заниматься немедленно. Иначе мы не сможем разблокировать порты, а соответственно восстановить экономику Украины.

"Мы занимаемся всем, чем угодно, кроме усиления Военно-Морских Сил и международным аспектом запрета россии в Черном море, к сожалению. На этот вопрос вообще никто не обращает внимания, а этим нужно заняться и срочно что-то делать, поскольку не только зерно, а и другие виды экспорта у нас, 60% нашего экспорта идет через море! Мы ожидаем, что можем вернуть экономику, а как мы можем вообще торговать с зарубежными компаниями, если у нас нет возможности вывезти нашу продукцию?", - подчеркнула Клименко.

Напомним, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты ICC Ukraine заявили, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП. Кроме того, это поможет украинским отраслям возобновить и нарастить производство, а также снизит давление на курс гривны и инфляцию.

Как известно, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – ведь это акт пиратства.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.