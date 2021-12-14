Украина чтит ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС: как мир был спасен от радиации. Фото и видео

Во вторник, 14 декабря в Украине отмечается День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, или День ликвидатора. Он был основан указом президента Виктора Ющенко № 945/2006 от 10 ноября 2006 года.

Дата памятного дня неслучайна – ровно 35 лет назад, 14 декабря 1986 года, завершилось строительство "саркофага" над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какой была роль ликвидаторов в предотвращении радиационного загрязнения мира.

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Как известно, взрыв на Чернобыльской атомной станции, произошедший 26 апреля 1986 года, является крупнейшей техногенной катастрофой в мировой истории. Лишь благодаря самоотверженной работе ликвидаторов последствий аварии, многие из которых отдали за это жизни и здоровье, катастрофа была локализована, а Украина и мир избежали радиационного загрязнения.

По разным данным, в первый месяц после аварии от облучения погибли от 30 до 200 пожарных и сотрудников атомной станции. Первых ликвидаторов не предупредили, что они тушат радиоактивный пожар – они работали без противогазов. Это была бригада лейтенанта Владимира Правика, который через несколько дней умер от острой лучевой болезни.

Согласно данным ВОЗ, обнародованным в 2005 году, в целом из-за аварии в Чернобыле могли погибнуть до 4 тысяч человек. Как предполагается, большинство из низ умерли от онкологических заболеваний, вызванных радиацией.

Изначально к ликвидации огромного выброса радиации привлекались военные срочной службы. Начиная с лета 1986 года основную часть работ выполняли военнослужащие запаса и вольнонаемные рабочие.

В ликвидации последствий аварии участвовали как минимум 90 тысяч человек. Работы проходили вахтовым методом, рабочие менялись, получив максимально допустимую дозу радиации.

В конце 1986 года разрушенный реактор ЧАЭС для защиты от радиации накрыли специальным "саркофагом". По оценкам экспертов, под ним остается около 95% ядерного топлива от того количества, которое было на момент взрыва, а также существенное количество радиоактивных веществ в виде остатков разрушенного энергоблока.

В целях безопасности ЧАЭС 15 декабря 2000 года прекратила работу. Однако объект "Укрытие", построенный в 1986 году, со временем разрушался.

В 2012 году началось строительство нового "саркофага" для четвертого реактора АЭС под названием "Новый безопасный конфайнмент". В 2016 году он был надвинут на объект "Укрытие".

Ожидается, что естественное снижение излучения до приемлемого уровня ориентировочно произойдет до 2045 года. До 2065 года планируется демонтаж оборудования и очистка площадки АЭС.

Ранее OBOZREVATEL назвал правду и мифы о взрыве на Чернобыльской АЭС. Так, например в истории случались другие ядерные события, которые загрязняли атмосферу радиацией намного сильнее.