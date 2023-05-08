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Украина чествует павших во Второй мировой, пока наши воины избивают извергов, желающих повторить ее преступления, – Филатов

Мария Шевчук
Общество
1 минута
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Украина чествует павших во Второй мировой, пока наши воины избивают извергов, желающих повторить ее преступления, – Филатов

Утром 8 мая в мемориал "Вечный огонь" цветы памяти возложили представители властей города и области, а также правоохранители и спасатели.

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"Во всем Днепре осталось лишь меньше сотни из тех, кто во Второй мировой боролся с нацистскими оккупантами и видел, как величайшее зло ХХ века превратилось в пепел. Почти восемьдесят лет каждый май нес для них особое упоминание о том, какой была цена мира. Пока россия снова не напомнила им, как звучат свист ракет и разрывы бомб. Мы чтим память всех, кого убила Вторая мировая. Зная, что прямо сейчас украинские воины отдают жизнь, продолжают уничтожать извергов, которые решили повторить ее гнусные преступления", — отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Украина чествует павших во Второй мировой, пока наши воины избивают извергов, желающих повторить ее преступления, – Филатов

Со своей стороны, руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подчеркнул, что пока россия готова крушить все вокруг за свои имперские амбиции, настоящая слава всегда будет на стороне стоящих за мир: "Вспомним подвиг тех, кто защищал человечество от нацизма. И победил его. Почтим жертв жестоких режимов – нацистского и советского".

В то же время глава облсовета Николай Лукашук добавил: "Прошли десятилетия, и Украина снова охвачена пламенем войны. Но наш враг никогда не одержит победу. Зло всегда заканчивает одинаково - его уничтожают".

Украина чествует павших во Второй мировой, пока наши воины избивают извергов, желающих повторить ее преступления, – Филатов

Отдать дань памяти к мемориалу пришли и днепряне. Иван Васильевич вспоминает отца, который был участником Второй мировой, и верит, что так же станет свидетелем наступления мира в своей независимой стране: "Мы, украинцы, мы должны бороться за Украину. И мы боремся. И победим в этом".