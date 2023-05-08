Украина чествует павших во Второй мировой, пока наши воины избивают извергов, желающих повторить ее преступления, – Филатов

Утром 8 мая в мемориал "Вечный огонь" цветы памяти возложили представители властей города и области, а также правоохранители и спасатели.

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"Во всем Днепре осталось лишь меньше сотни из тех, кто во Второй мировой боролся с нацистскими оккупантами и видел, как величайшее зло ХХ века превратилось в пепел. Почти восемьдесят лет каждый май нес для них особое упоминание о том, какой была цена мира. Пока россия снова не напомнила им, как звучат свист ракет и разрывы бомб. Мы чтим память всех, кого убила Вторая мировая. Зная, что прямо сейчас украинские воины отдают жизнь, продолжают уничтожать извергов, которые решили повторить ее гнусные преступления", — отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Со своей стороны, руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подчеркнул, что пока россия готова крушить все вокруг за свои имперские амбиции, настоящая слава всегда будет на стороне стоящих за мир: "Вспомним подвиг тех, кто защищал человечество от нацизма. И победил его. Почтим жертв жестоких режимов – нацистского и советского".

В то же время глава облсовета Николай Лукашук добавил: "Прошли десятилетия, и Украина снова охвачена пламенем войны. Но наш враг никогда не одержит победу. Зло всегда заканчивает одинаково - его уничтожают".

Отдать дань памяти к мемориалу пришли и днепряне. Иван Васильевич вспоминает отца, который был участником Второй мировой, и верит, что так же станет свидетелем наступления мира в своей независимой стране: "Мы, украинцы, мы должны бороться за Украину. И мы боремся. И победим в этом".