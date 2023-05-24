Удивительно. Старый маразматик и убийца с другим старым маразматиком и подонком в один миг заставили миллионы людей обсуждать, что именно они увидели на какой-то старой карте. Я, конечно, прошу прощения, но разве то, что промычали эти два кремлевских небожителя имеет значение? Или какое-нибудь отношение к текущей реальности? Мы всерьёз обсуждаем эманацию больной психики пациентов или не догадываемся об уровне образования двух “историков"? Нас интересует мнение международного преступника и его сообщника?

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Несуществующий народ "не существовавшей в 17 веке" страны весьма качественно тр*хает армию, которую теперь никто уже не назовет "второй в мире" и уже привел к ордеру на арест международного преступника, получившего основное образование в зассанной питерской подворотне.

Классический случай материализации несуществующего: возомнившее о себе ничтожество с размаху бьется крысиной мордочкой о жестокую реальность. В этой реальности Украина есть. А вот будет ли существовать Россия после правления гениального историка и стратега - большой вопрос. И, кстати, открытый.