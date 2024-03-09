'Украина будет всегда': Зеленский на вручении Шевченковской премии почтил память погибших творцов. Видео

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в субботу, 9 марта, приняли участие во вручении Национальной премии имени Тараса Шевченко 2024, которой награждают за весомый вклад в развитие культуры и искусства Украины. Во время церемонии глава государства почтил память погибших на войне творцов и поблагодарил тех, кто сейчас защищает Родину.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины. В своей речи Зеленский подчеркнул, что во время войны важны люди культуры, которые рассказывают об Украине, хранят память обо всем, через что проходит украинский народ, и возрождают то, что дает людям силы.

"Во время войны – даже больше, чем во время мира – мы все должны помнить, что культура имеет значение. И люди культуры имеют значение. Все, кто говорит об Украине. Озвучивает, что на сердце. Сохраняет все, из-за чего мы идем. Возрождает то, что могло быть забыто, но – обновленное – дает людям силы, дает эмоции", – сказал он.

Президент отметил, что украинцы прошли долгий путь, чтобы стать нацией, творцами своей культуры, государства и собственной судьбы.

"Чтобы человеческое сообщество стало нацией и государством, у лучших характеров в стране должны быть такие сердца, которым мало жить только для себя. Такие сердца говорят с теми, кто рядом. Заботятся. Учат – учат понимать. Объединяют. Защищают. Когда надо, спасают. И в итоге мы все узнаем друг друга, слышим друг друга, чувствуем, что мы украинцы, украинки. И так будет всегда. Всегда будет Украина", – заявил он.

Это стало возможным благодаря не только силе оружия, но и силе сердец людей Украины, добавил Зеленский:

"Которые в Мариуполе в самые страшные дни понимают: то, что они видят, должны снять, сохранить, чтобы потом рассказать всему миру. Или человек, который не хочет, чтобы человеческая память потеряла увиденное где-то по дороге на Бахмут или пережитое в Скадовске, сейчас временно оккупированном. И чувствующий: должен записать это, рифмовать этот миг, рифмовать эту боль. Или художник, который верит, что люди Украины, убитые на этой войне, сохранятся в эмоциях тех, кто жив. И кто своей музыкой говорит об этом. Чтобы каждый живой в Украине помнил, о чем эта земля, о чем ее люди, о чем мысли мамы, которая здесь, в Украине, ждет сына или дочь", – сказал он.

Зеленский поблагодарил "каждого и каждого, кто живет не только для себя, кто заботится о людях и всем нашем государстве".

"Я благодарю всех, кто сейчас на фронте и с теми, кто на фронте, кто с Украиной и бережет ее и развивает", – сказал президент.

В то же время глава государства призвал собравшихся почтить память украинских творцов, чьи жизни унесла война РФ против Украины.

"Виктория Амелина. Владимир Вакуленко. Антон Романченко. Виктор Онисько. Иван Кузьминский. И много-много других… Кто творил и добавлял вместе со всеми глубокого смысла простому обращению "украинцы, украинки", – сказал Зеленский.

Он добавил, что война может забрать талантливого человека, но никогда не отнимет память о том, сколько этот талант подарил, и не отнимет уважение к нему.

"Я хочу, чтобы никогда не угасала память об украинских талантах. Чтобы никогда не угасала сила украинских талантов. И чтобы всегда в Украине звучали аплодисменты украинским талантам", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 марта в Украине обнародовали имена лауреатов Шевченковской премии 2024 года. В списке – 11 имен, среди которых певица Джамала и создатели документального фильма "20 дней в Мариуполе".

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