Угрожает инвестклимату: в ВСК ВР оценили дело БЭБ против сети украинских кинотеатров

Несмотря на то, что сеть украинских кинотеатров Multiplex полностью погасила задолженность по уплате налогов и предоставила об этом документы, в отношении нее идет уголовное производство о якобы уклонении компании от уплаты налогов.

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Об этом сообщает 5 канал.

По словам члена парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марусяка Олега, это расследование БЭБ вызывает удивление.

"Белыми нитями шито, что вы просто усложняете проблему. У вас что, там не над чем работать, не можете отличить белого налогоплательщика от черного", – заявил Марусяк во время заседания Временной следственной комиссии с участием БЭБ.

Руководство компании Multiplex уже заявило о давлении на нее и намерено обращаться в международные институты и СМИ.

"На самом деле этого расследования не должно было быть, потому что еще в марте 2022 года парламент запретил налоговые проверки относительно своевременности уплаты единого взноса и запретил начисление штрафных санкций. То есть фактически БЭБ занимается не своей работой, а заменяет то, что запретили делать налоговой. Поэтому для этого расследования нет ни правовых ни технических ни каких-либо ценностных причин. Очевидно БЭБ руководствуется какими-то другими мотивами", – заявил Андрей Слюсарь, адвокат компании Multiplex.

Также во время ВСК было заявлено о вреде для инвестиционной привлекательности Украины из-за разглашения таких случаев.

"Собственное разглашение таких дел негативно влияет на инвестиционный климат. И здесь мы должны понимать, что защищая бизнес отечественный мы и создаем тот инвестиционный климат на который мы должны все рассчитывать. Тем более не допустимы такие явления в войну. Здесь вообще потерь нет. Но почему-то БЭБ занимается фактически "белой" компанией, вместо того чтобы наводить порядок на "черном" рынке", – заявил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

24 февраля 2022 г. крупнейшая украинская сеть кинотеатров Multiplex приостановила работу всех 29 заведений, расположенных в 15 городах Украины. С тех пор компания понесла серьезные потери и разрушения. Полностью и частично разрушены кинотеатры в Мариуполе, Николаеве, Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Киеве (в ТРЦ "Ретровиль" и "Лавина"). В настоящее время компания возобновляет работу.