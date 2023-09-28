Уговорили покататься на машине: на Львовщине в ДТП разбилась компания молодых ребят

На Львовщине в селе Раливка Самборского района автомобиль с компанией молодых людей вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Один 18-летний парень погиб, а 18-летний водитель сейчас в реанимации. Трое пассажиров в возрасте от 15 до 19 лет травмированы.

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Вылетела на встречку и перевернулась

Трагедия произошла 22 сентября около девяти часов вечера. Водитель автомобиля Fiat Stilo, в которой ехала компания местных ребят, не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, сбила ограждение, электроопору, слетела в кювет и перевернулась на крышу.

В результате на месте погиб 18-летний Ростислав Микулич, житель села Раливка Львовской области. 18-летний водитель машины сейчас находится в реанимации, местные жители говорят, что состояние его тяжелое.

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Также травмы получили пассажиры 15, 17 и 19 лет.

Весь день работал во дворе дома

В селе об этой трагедии знают многие. Рассказывают, что все, кто был в машине, между собой хорошо знакомы.

У погибшего Ростислава остались родители, младший брат и старшая сестра.

"Таких молодых людей, как Ростик, сейчас мало. Он был добрым, вежливым, милый и очень трудолюбивый парень. Говорят, в тот день он работал у себя во дворе, покосил траву вокруг дома, навел порядок. Его отец недавно получил травму – проколол стопу гвоздем, поэтому нога болит, и он работать не может. Все домашние дела свалились на Ростика", – рассказывает местная жительница.

Соседи рассказывают, что Ростислав очень любил лошадей. Еще помогал людям управляться на их огородах – выкопать картошку, почистить от сорняков, перетащить что-то. Он никому не отказывал.

А вечером его друзья позвали покататься на машине. Ростик не хотел ехать, говорил, что устал от работы за целый день. Но друзья его уговорили и, к сожалению, он поехал с ними.

Водитель в тяжелом состоянии

В полиции Львовской области по факту смертельной аварии открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего.

Виновному грозит срок от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом до трех лет.

Поскольку водитель, который совершил ДТП, находится в реанимации, меру пресечения ему не избрали.

С Ростиславом простились 25 сентября в родном селе Раливка.