Удар по вокзалу Краматорска: история пострадавшей семьи в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

8 апреля 2022 года Наталья Степаненко с сыном, дочерью и бабушкой должна была сесть в поезд на вокзале в Краматорске, чтобы уехать от войны. Семья оказалась в эпицентре вражеского обстрела. Наталье оторвало ногу, а ее 11-летняя дочь осталась без обеих ножек. Бабушка погибла на месте. Свою историю женщина доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"У нас летали самолеты. Я прекрасно понимала, что если они начнут что-то бросать, то... Мы вообще не собирались в Краматорск, хотели в Константиновке сесть на электричку и поехать на Лозовую. Нас туда привезли. Вот такое стечение обстоятельств", — вспоминает Наталья.

На вокзале к ним пришел волонтер и пригласил тех, кто ждал поезда, на платформу к палатке — там были чай, конфеты. Наталья вышла с дочерью и бабушкой Таней. Бабушке очень понравился чай, Яна тоже его захотела и встала в очередь. Наталья помнит этот момент: увидела, как дочь подходит брать чай — и все, потемнело в глазах.

"Когда очнулась, в ушах гудит, звенит... Хотела встать — и не могла. Взглянула на свои ноги: одна ничего, а на другой ноге штаны в дырочку, там оторванная нога дергается", — делится Наталья.

Она принялась искать дочь. Увидела, что та лежит на уже безжизненной бабушке, которую отбросило от перрона. Все, что девочка смогла сказать: "Мама, я умираю".

"У нее просто не было кроссовок. Я видела косточки, даже лосины были целые. Не было кроссовок, как мечом кто-то отрезал. Нам перевязали ноги. Яну отвезли в Днепр, меня в Павлоград", — рассказывает женщина. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

История Натальи вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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