"Учитываем вызовы времени": ВСУ начали реализацию мер по переходу на корпусную систему, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о начале реализации мероприятий по переходу на корпусную систему. По его словам, реформа организационной структуры Вооруженных сил продолжается.

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Сырский провел важное совещание по итогам деятельности ВСУ за январь 2025 года. Об этом говорится на Facebook-странице главкома.

"Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях. Идет реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мер по переходу на корпусную структуру", – написал он.

Сырский предупредил о непростом лютом для украинской армии, заметив, что и российским оккупантам тоже будет несладко. Он определил задачу соответствующим командованием и органам военного управления.

"Противник не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет происходить выполнение наших задач", – объяснил главком.

По словам Главнокомандующего ВСУ, ситуация на поле боя сложная, но украинцы достойно дают отпор. Наши воины продолжают результативно уничтожать военные объекты РФ, чтобы снизить ударный потенциал врага. Оккупантов уничтожают как в Украине, так и в России. Среди приоритетов, как заметил Сырский, в том числе операция на Курщине и поражение военных объектов вглубь страны-агрессора.

При этом основные усилия сосредотачиваются на том, чтобы устойчиво удерживать рубежи и не допустить продвижения врага. Также усиливается подготовка военнослужащих и увеличивается беспилотная часть.

"Продолжаем развитие соединений и частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, Сил беспилотных систем – за счет наращивания беспилотных систем в их составе", – добавил Сырский.

Кроме этого, происходит пополнение людьми и техникой, прежде всего, те подразделения, которые уже держат оборону на передовой. В то же время продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части.

Также Сырский сделал акцент на необходимости улучшения работы в направлении рекрутинга и усиления психологической стойкости защитников.

"Меры по адаптации новичков, которые прибывают из учебных центров, должны проводиться еще до начала их привлечения к выполнению боевых задач. Ведь от того, как мы подготовим и научим людей, зависит устойчивость войска", – подчеркнул он.

Напомним, что летом 2024 года военно-политическое руководство страны выдвинуло концепцию реформирования и реорганизации ВСУ на корпусную систему управления. В частности, было принято решение о постепенном переходе на структуру "корпус – бригада". Ожидается, что такая система позволит сэкономить материальный и человеческий ресурс.

При этом переход на систему "корпус-дивизия" требуется гораздо больше человеческих, финансовых и материальных ресурсов, а Украина сейчас не может себе этого позволить.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сырский отреагировал на убийство военнослужащего ТЦК в Пирятине. Он заявил о недопустимости насилия в отношении военных Территориальных центров комплектования. Также главком рассчитывает на расследование преступлений и наказание виновных.

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