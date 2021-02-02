'Мы все ходим без масок!' На Ривненщине учительница угодила в скандал из-за религиозных убеждений

В Ривненской области в лицее разгорелся скандал из-за того, что педагог отказалась носить маску. И хоть на учительницу составили с десяток протоколов за нарушение эпидемиологических норм, первый из них она уже успешно оспорила в суде. Женщина продолжает ходить на уроки без маски и жалуется, что ее позиция доставляет в быту много проблем – ей не продают товары в магазинах и даже не выдают зарплату.

Подробнее об этой истории читайте в материале OBOZREVATEL.

В городе Вараш уже с сентября длится конфликт между администрацией учебного заведения и учительницей украинского языка и литературы Жанной Тетеневой. Женщина по религиозным убеждениям категорически отказывается носить маску. Без нее учительница приходит на работу в школу и ведет так уроки.

Кроме того, еще с 2010 года у нее в паспорте стоит отметка о том, что она официально отказалась от идентификационного кода. Из-за личных взглядов у нее даже нет банковской карточки.

Первый раз протокол был составлен на учительницу в октябре прошлого года. Тогда директор школы Наталья Середа, которая устала убеждать педагога в необходимости во время пандемии заботиться о безопасности детей и все-таки носить защитную маску, написала на нее заявление в полицию.

По словам адвоката учительницы Дмитрия Бузанова, Тетеневой грозил штраф в 17 тысяч гривен. Когда она пришла в суд оспаривать этот документ, то еще и там судья попросил составить на нее протокол из-за того, что женщина явилась без маски.

"Что интересно, рассматривать жалобу на второй протокол должны были судьи того же суда, где этот протокол и составили. Однако все они взяли самоотвод. Поэтому жалоба ушла в апелляционный", – рассказывает адвокат.

Однако первый протокол на днях в апелляционном суде отменили. "Дело рассматривала судья, которая до этого вела подобные дела, и все заканчивались решением о том, что необходимо виновного оштрафовать на 17 тысяч гривен. Но тут судья решила по-другому", – говорит защитник Жанны Тетеневой.

Он уверен, что судья вовсе не вставала на сторону учительницы. "Если бы так, то она бы закрыла дело, поскольку в нем нет ни доказательств, ни самого правонарушения. В таком случае мы бы могли обратиться в Европейский суд по поводу дискредитации педагога и нарушения ее права на защиту. Однако судья отменила этот протокол по другим обстоятельствам", – поясняет Бузанов.

В конце прошлого года на учительницу были составлены сразу восемь протоколов. Правда, суммы стали меньше, поскольку произошли некоторые изменения в постановлении о штрафах за маски: теперь огромные штрафы выплачивают юридические лица (владельцы ресторанов или магазинов), куда пришли и получили услугу люди без защитной маски.

"Полицейские буквально бегают за моей клиенткой по школе, чтобы составить протоколы. Однако у них нет никаких доказательств, нет ни фото, ни видео, что она именно в это время находилась в школе без маски. Как-то приходили полицейские даже в гражданской одежде, хотя они не имеют на это права", – перечисляет адвокат.

Кроме того, Тетеневой теперь отказывают в обслуживании в магазине, где она раньше по дороге со школы покупала продукты.

А как-то ее отказались обслужить в Ощадбанке. Поскольку по религиозным убеждениям у женщины также нет банковской карты, то получать зарплату она ходит в отделение банка. "А там вышла заведующая отделением и сказала, что без маски ей денег не дадут. Она месяц сидела без зарплаты, пока не приехала дочь и не получила за нее деньги", – говорит адвокат.

Сама Жанна Тетенева добавляет, что у нее бывают проблемы и в общественном транспорте. "Бывает, что люди агрессивно ко мне относятся. Но думаю, что на них давят сверху, их заставляют. Также, как у нас в лицее. У нас никогда не было конфликтов с руководством школы, я мирный человек. Но вот с осени начались. Вероятно, давят на директора и со стороны областной или городской администрации. Но работать мне не мешают. Иногда бегает за мной полиция только", – рассказывает нам учительница.

Также она отмечает, что жалоб со стороны родителей на нее якобы не было. "Я решила – и надевать маску не буду, сколько живу на земле. Мы живем в час суда Божьего. И я не могу закрывать свет перед ним. У нас есть своя церковь, у меня есть единомышленники, мы все ходим без масок. Им тоже бывает тяжело, если они на работе, что ж поделать", – считает учительница.

В самом лицее историю с учительницей комментировать не захотели. "Мне есть чем заниматься, у меня образовательный процесс. Я не хочу разговаривать с журналистами", – заявила директор школы Наталья Середа.

А вот руководитель управления образования Ривненской областной администрации Петр Коржевский считает, что суд принял неправильное решение.

"Видимо, влияние знаменитого Печерского суда распространится теперь и на местные суды. Вот как теперь действовать руководителю учебного заведения в случае, когда один человек противопоставляет себя остальным? Ее отношение к такой проблеме, как пандемия удивляет не только детей и их родителей, но даже коллег.

Ее убеждения, в том числе религиозные, должны быть вне стен школы. Когда она выходит за порог учебного заведения, она может действовать, как хочет, это ее личное право. Но когда она имеет контакты с большим количеством детей и коллег, то должна думать и о них. Я бы не хотел, чтобы этот случай возмутил всю образовательную общественность, которая бы начала дискутировать на тему носить маску или нет, придерживаться правил карантина или нет. Да, в период пандемии все должны думать о безопасности, здоровье, детей и коллег", – говорит Коржевский.

В областной администрации говорят, что будут и далее добиваться, чтобы учительница носила защитную маску. "Мы будем настаивать, чтобы она придерживалась требований карантина. Другого быть не может. Пока она не поймет, что родители доверили своих детей педагогу, надеясь, что они будут в безопасности", – подытоживает Коржевский.